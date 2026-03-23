L'entreprise de défense AEVEX dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le maître d'œuvre de technologies de défense AEVEX a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.