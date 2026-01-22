L'entreprise de cryptomonnaie BitGo lève 212,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement de source, ajout de détails sur le prix et l'évaluation de l'introduction en bourse)

La startup de garde de cryptomonnaies BitGo Holdings BTGO.N a fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis au-dessus de la fourchette indiquée mercredi, levant 212,8 millions de dollars et ouvrant la voie au premier début en bourse d'une société d'actifs numériques en 2026.

La société basée à Palo Alto, en Californie, a vendu 11,8 millions d'actions au prix de 18 dollars chacune, alors que la fourchette annoncée était de 15 à 17 dollars par action. L'introduction en bourse valorise BitGo à 2,08 milliards de dollars.

L'introduction en bourse intervient à un moment délicat pour le secteur américain des cryptomonnaies, alors que les législateurs font avancer un projet de loi très attendu sur la structure du marché qui redessinerait les lignes entre la surveillance des valeurs mobilières et celle des matières premières, même si des acteurs majeurs tels que Coinbase avertissent que cela pourrait étouffer des parties essentielles de l'activité.

Le secteur a été perturbé par la chute brutale des cryptomonnaies en octobre, qui a relevé le seuil de soutien des investisseurs et compliqué les efforts des entreprises cherchant à accéder aux marchés des capitaux.

Grayscale, gestionnaire d'actifs axé sur les cryptomonnaies, et Kraken, qui serait une bourse de cryptomonnaies, font partie des entreprises qui cherchent à tester l'appétit des investisseurs par le biais d'introductions en bourse cette année, après que BitGo a offert au marché un test décisif avec ses débuts jeudi.

En comparaison, Circle CRCL.N et Figure FIGR.O ont fait leurs débuts sur le marché plus tôt en 2025, dans un environnement particulièrement haussier pour les sociétés d'actifs numériques, ce qui leur a donné un coup de pouce massif lors de leur première séance de cotation.

Le secteur des actifs numériques a été soutenu par la position pro-crypto du président Donald Trump et le soutien de son administration à des cadres réglementaires tels que la loi GENIUS axée sur les stablecoins, qui a vu le bitcoin - la plus grande cryptomonnaie au monde - atteindre des sommets record au premier semestre 2025.

Fondée en 2013, BitGo est l'une des plus grandes sociétés de garde de cryptomonnaies aux États-Unis. Elle stocke et protège les actifs numériques pour ses clients, un rôle qui a gagné en importance à mesure que l'intérêt des institutions pour les cryptomonnaies s'accroît.

Goldman Sachs GS.N et Citigroup C.N sont ‍les principaux preneurs fermes de l'offre.

BitGo sera cotée à la bourse de New York sous le symbole "BTGO".