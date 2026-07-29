L'entreprise de bricolage Masco manque ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel en raison de la faiblesse de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de bricolage Masco MAS.N n'a pas atteint mercredi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, pénalisée par un ralentissement des dépenses de consommation consacrées aux projets de rénovation non essentiels dans un contexte d'incertitude macroéconomique, ce qui a entraîné une baisse de 6 % de son titre avant l'ouverture de la Bourse.

Les propriétaires reportent leurs grands projets de rénovation et de modernisation en raison des inquiétudes liées à la hausse du coût de la vie et des taux d’emprunt, ainsi qu’à un marché de l’emploi difficile.

Voici quelques détails:

* La société basée à Livonia, dans le Michigan, a enregistré une baisse de 3 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre , à 1,99 milliard de dollars, manquant ainsi les estimations de 2,08 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires net de son segment des produits de plomberie, qui représente une part importante de ses revenus, a reculé de 3 % par rapport à l’année précédente.

* Masco a relevé sa fourchette de prévisions de bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’année, la portant de 4,10 à 4,30 dollars à 4,40 à 4,60 dollars par action, grâce à un remboursement de droits de douane attendu.

* Le directeur général Jon Nudi s'attend à ce que les remboursements de droits de douane au titrede l'IEEPA (loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux) , d'un montant d'environ 85 millions de dollars, stimulent ses perspectives de bénéfices pour 2026, après avoir enregistré un bénéfice net d'environ 95 millions de dollars au deuxième trimestre.

* La société a réalisé un bénéfice trimestriel ajusté de 1,64 dollar par action, dépassant les estimations de 1,32 dollar.

* Masco, propriétaire de marques telles que les robinets Delta et les peintures Behr, commercialise des produits de rénovation et de construction, dont la demande dépend largement des activités de réparation et de rénovation immobilières.