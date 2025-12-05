L'entreprise de biotechnologie Protara glisse après une offre d'actions de 75 millions de dollars

5 décembre -

** Les actions de Protara Therapeutics TARA.O ont baissé de 16,7 % en pré-marché à 5,72 $ après la tarification de son offre secondaire de 75 millions de dollars

**

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour

** La société développe TARA-002 dans le cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire (NMIBC) et dans les malformations lymphatiques (LMs), des kystes rares et non malins du système vasculaire lymphatique qui se forment principalement dans la région de la tête et du cou chez les enfants

** Avec environ 38,6 millions

d'actions en circulation, TARA a une capitalisation boursière d'environ 265 millions de dollars

** JP Morgan, TD Cowen et Piper Sandler sont les teneurs de livre conjoints de l'offre

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de TARA ont augmenté de 30 % depuis le début de l'année, y compris une hausse de 58 % au cours du trimestre

** Les 6 analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes; l'objectif de cours médian est de 25 $, selon les données de LSEG