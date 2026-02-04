L'entreprise de biotechnologie PrimeGen va entrer en bourse dans le cadre d'une opération SPAC d'un montant de 1,5 milliard de dollars

La société de biotechnologie PrimeGen US sera cotée en bourse aux États-Unis grâce à un accord de 1,5 milliard de dollars avec la société DT Cloud Star Acquisition

DTSQ.O , ont annoncé les deux sociétés mercredi.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, après quoi la société combinée opérera sous le nom de PrimeGen US et prévoit une cotation sur le Nasdaq.

Cette opération s'inscrit dans le contexte d'un regain d'intérêt des entreprises pour l'introduction en bourse par le biais de fusions avec des sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) comme alternative à la cotation traditionnelle.

Les SPAC fonctionnent comme des sociétés écrans qui lèvent des fonds dans le cadre d'une introduction en bourse pour fusionner ensuite avec des entreprises privées et les introduire en bourse.

PrimeGen est une société de biotechnologie qui développe des thérapies à base de cellules souches pour les lésions hépatiques aiguës et les maladies graves connexes.