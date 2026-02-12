L'entreprise d'IA Nebius, basée à Amsterdam, va construire un centre de données de 240 MW près de Lille, en France

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Toby Sterling

Nebius NBIS.O , la société de services cloud d'IA basée à Amsterdam, prévoit un nouveau centre de données de 240 mégawatts à Béthune, en France, près de Lille, qui sera l'un des plus grands d'Europe lorsqu'il sera terminé, a déclaré la société jeudi.

Le projet, qui consiste à réaménager une ancienne usine de pneus Bridgestone, devrait commencer à fournir de la capacité par phases, avec la première capacité en ligne d'ici la fin de l'été et environ la moitié du site opérationnel d'ici la fin de 2026, a déclaré Tom Blackwell, directeur de la communication de l'entreprise. Nebius s'est fait connaître en concluant des accords très médiatisés pour fournir une infrastructure d'IA aux hyperscalers américains, notamment un accord de 17 milliards de dollars avec Microsoft MSFT.O et un accord de 3 milliards de dollars avec Meta META.O . Elle est souvent regroupée avec Coreweave CRWV.O des États-Unis comme l'une des principales entreprises dites "néocloud".

Bien que les conditions financières du projet de Béthune n'aient pas été divulguées, un centre de données de cette envergure nécessiterait un investissement de plusieurs milliards d'euros.