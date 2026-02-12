 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise d'IA Nebius, basée à Amsterdam, va construire un centre de données de 240 MW près de Lille, en France
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Toby Sterling

Nebius NBIS.O , la société de services cloud d'IA basée à Amsterdam, prévoit un nouveau centre de données de 240 mégawatts à Béthune, en France, près de Lille, qui sera l'un des plus grands d'Europe lorsqu'il sera terminé, a déclaré la société jeudi.

Le projet, qui consiste à réaménager une ancienne usine de pneus Bridgestone, devrait commencer à fournir de la capacité par phases, avec la première capacité en ligne d'ici la fin de l'été et environ la moitié du site opérationnel d'ici la fin de 2026, a déclaré Tom Blackwell, directeur de la communication de l'entreprise. Nebius s'est fait connaître en concluant des accords très médiatisés pour fournir une infrastructure d'IA aux hyperscalers américains, notamment un accord de 17 milliards de dollars avec Microsoft MSFT.O et un accord de 3 milliards de dollars avec Meta META.O . Elle est souvent regroupée avec Coreweave CRWV.O des États-Unis comme l'une des principales entreprises dites "néocloud".

Bien que les conditions financières du projet de Béthune n'aient pas été divulguées, un centre de données de cette envergure nécessiterait un investissement de plusieurs milliards d'euros.

Valeurs associées

COREWEAVE
95,1800 USD NASDAQ +0,06%
META PLATFORMS
668,6900 USD NASDAQ -0,30%
MICROSOFT
404,3700 USD NASDAQ -2,15%
NEBIUS GROUP RG-A
88,5700 USD NASDAQ -3,51%
NVIDIA
190,0500 USD NASDAQ +0,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank