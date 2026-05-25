L'entreprise chinoise Huawei révèle une avancée majeure dans la conception de puces électroniques malgré les sanctions américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Huawei dévoile sa stratégie de conception de puces pour améliorer les performances

* L'accent est mis sur les techniques d'encapsulation avancées, plutôt que sur la miniaturisation des transistors

* Huawei prévoit de concevoir d'ici 2031 des puces d'une densité équivalente à 1,4 nm

* 1,4 nm, proche de la frontière mondiale de la fabrication de puces d'ici la fin de la décennie

(Ajout de commentaires du responsable des puces chez Huawei et d'un analyste, ainsi que de précisions supplémentaires aux paragraphes 6, 8 à 12, 16, 24 à 28) par Che Pan, Eduardo Baptista et Casey Hall

Huawei Technologies a déclaré lundi qu'elle fabriquerait des semi-conducteurs de pointe à l'aide d'une nouvelle technologie d'ici cinq ans, soulignant les efforts de Pékin pour contrer les sanctions américaines qui ont rendu difficile la fabrication de puces de pointe en Chine.

Lors d'un symposium sur les semi-conducteurs à Shanghai, Huawei a déclaré que ses puces haut de gamme auraient une densité de transistors équivalente à celle des procédés de 1,4 nanomètre d'ici 2031, mais n'a pas fourni de données de performance indépendantes.

Cet objectif est significatif, car la capacité de fabrication de puces la plus avancée et éprouvée de la Chine est généralement estimée à environ 7 nanomètres, tandis que 1,4 nm devrait se rapprocher de la frontière mondiale en matière de fabrication de puces de pointe vers la fin de la décennie.

On considère généralement que la Chine a peu de chances d'atteindre ce niveau par le seul biais de la fabrication conventionnelle, car Washington a restreint son accès aux outils de lithographie de pointe et à d'autres technologies clés du secteur des semi-conducteurs.

La société taïwanaise TSMC 2330.TW , premier producteur mondial de puces de pointe, utilise actuellement une technologie de fabrication de 2 nm et prévoit d'introduire un procédé de 1,4 nm pour la production de masse en 2028.

“LOI DE TAU SUR LA MISE À L'ÉCHELLE”

Huawei a dévoilé lundi un nouveau principe visant à améliorer les puces, soulignant que l'industrie ne peut plus compter sur la miniaturisation des transistors pour réaliser des percées informatiques, un modèle connu sous le nom de loi de Moore, car ceux-ci sont devenus si petits que leurs dimensions ne se mesurent plus qu'en quelques atomes.

La loi de mise à l'échelle de Tau, comme on appelle ce principe, se concentre plutôt sur la réduction du temps nécessaire aux signaux et aux données pour traverser les puces et les systèmes informatiques, a déclaré Huawei.

Alors que l'industrie mondiale des puces investit de plus en plus dans des solutions post-loi de Moore, allant des techniques d'encapsulation avancées aux chiplets, cette recherche est devenue particulièrement urgente pour la Chine.

Les contrôles à l'exportation américains ont restreint l'accès des entreprises chinoises aux outils de fabrication de puces les plus avancés, en particulier aux équipements nécessaires à la fabrication de puces à des nœuds de processus de pointe.

Cela a rendu les voies alternatives vers des performances supérieures essentielles à l’objectif de Pékin de construire une industrie des semi-conducteurs de premier plan et autosuffisante.

“Ce que propose Huawei, c’est de passer d’une miniaturisation traditionnelle axée sur les nœuds à une optimisation de l’efficacité au niveau du système”, a déclaré He Hui, directeur de la recherche sur les semi-conducteurs chez Omdia.

“Plutôt que de dépendre uniquement de transistors plus petits, l’entreprise se concentre sur le raccourcissement des interconnexions, la réduction de la latence et l’amélioration du transfert de données à l’intérieur de la puce, ce qui constitue un moyen crédible d’obtenir de meilleures performances lorsque la lithographie de pointe est limitée.”

LE BOOM DE L'IA RELÈVE LES ENJEUX

Les enjeux des avancées de Huawei en matière de puces sont doublement élevés, car les technologies de pointe sont devenues un pilier de plus en plus important du développement économique futur et un levier géopolitique pour la Chine.

La série de puces Ascend de Huawei est essentielle pour alimenter les modèles d'IA chinois, notamment le dernier modèle phare de DeepSeek, V4, lancé le mois dernier.

Huawei a déclaré que ses puces pour smartphones Kirin, dont le lancement est prévu plus tard cette année, seraient les premières à utiliser une architecture de mise à l'échelle Tau appelée LogicFolding, qui, selon l'entreprise, permettrait de réduire le câblage à l'intérieur des puces et d'améliorer considérablement les performances.

LogicFolding sera également appliqué aux puces Ascend d'ici 2030, ainsi qu'aux grands clusters d'IA composés de centaines ou de milliers de puces qui alimentent les centres de données, a déclaré la société.

Elle a ajouté que sa division puces avait conçu et produit en série 381 puces au cours des six dernières années sur la base de la loi de Tau Scaling, destinées à des secteurs tels que les smartphones et le calcul IA.

UNE ALTERNATIVE NATIONALE À NVIDIA

Huawei a été inscrite sur une liste noire commerciale américaine en 2019, ce qui l'a coupée de nombreuses technologies d'origine américaine, notamment les puces et les logiciels, et a restreint sa capacité à s'appuyer sur des fabricants de puces sous contrat à l'échelle mondiale.

Huawei est entrée dans ce qu’elle a qualifié de “mode de survie extrême” après l’imposition de ces restrictions. Un projet secret de puces de secours mené par He Tingbo , président de la division semi-conducteurs de Huawei et directeur de son comité scientifique, est devenu central dans sa stratégie de survie.

L'entreprise a opéré un retour surprise en 2023 avec le lancement de sa gamme de smartphones Mate 60 compatibles 5G, équipés d'un système sur puce produit par le plus grand fabricant de puces sous contrat de Chine, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) 0981.HK , utilisant la technologie 7 nm.

L'action SMIC a progressé de 7,6 % lundi après l'annonce par Huawei de son architecture LogicFolding. SMIC a également récemment investi dans les voies post-loi de Moore, en créant en janvier un institut de recherche sur les technologies d'encapsulation avancées à Shanghai.

La demande de puces Ascend a augmenté en Chine cette année, les entreprises technologiques nationales cherchant des alternatives à la société américaine Nvidia NVDA.O , dont la vente des processeurs IA les plus avancés est interdite en Chine.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré au début du mois que la société avait “largement cédé” le marché chinois des puces d'IA à Huawei.

Tout en reconnaissant les progrès accomplis, les analystes estiment que la Chine reste à la traîne par rapport aux leaders mondiaux en matière de technologies de fabrication les plus avancées.

“Le coût, la consommation d'énergie, la dissipation thermique et l'intégration des systèmes restent des défis majeurs, en particulier pour les serveurs d'IA dans le cloud”, a déclaré Brady Wang, directeur associé chez Counterpoint Research.

“À court terme, la Chine pourrait réduire l'écart avec les leaders mondiaux, mais un fossé technologique subsistera avec les nœuds les plus avancés”, a-t-il ajouté.

He, responsable des puces chez Huawei, a reconnu que la dernière approche de l'entreprise se heurtait encore à des obstacles majeurs, notamment la nécessité de disposer de nouveaux outils de conception de puces adaptés au Tau Scaling et le défi de prévenir la surchauffe, des puces mobiles aux grands centres de données d'IA.

“Compte tenu de toutes ces contraintes, nous avons trouvé des solutions plutôt satisfaisantes... Je peux affirmer avec certitude que dans les dix prochaines années, nos solutions pour l’informatique mobile et l’IA seront compétitives”, a déclaré He.