information fournie par Reuters • 09/03/2026 à 13:25

L'entreprise californienne de lithium entre en bourse grâce à une opération SPAC de 4,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La société californienne de lithium Controlled Thermal Resources sera cotée en bourse aux États-Unis grâce à une fusion de 4,7 milliards de dollars avec la société d'acquisition à vocation spécifique Plum Acquisition Corp IV

PLMKU.O , ont déclaré les sociétés lundi.

L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2026. La société issue de la fusion devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole "CTRH".

Hall Chadwick a conseillé Controlled Thermal Resources, et Cohen & Company Capital Markets a conseillé Plum IV.