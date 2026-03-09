 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise californienne de lithium entre en bourse grâce à une opération SPAC de 4,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La société californienne de lithium Controlled Thermal Resources sera cotée en bourse aux États-Unis grâce à une fusion de 4,7 milliards de dollars avec la société d'acquisition à vocation spécifique Plum Acquisition Corp IV

PLMKU.O , ont déclaré les sociétés lundi.

L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2026. La société issue de la fusion devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole "CTRH".

Hall Chadwick a conseillé Controlled Thermal Resources, et Cohen & Company Capital Markets a conseillé Plum IV.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PLUM ACQN UTS
10,5600 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank