L'entreprise britannique Ocado annonce la fin de l'exclusivité avec la plupart des détaillants internationaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le britannique Ocado OCDO.L a déclaré mardi que son exclusivité avec les détaillants pour sa technologie leur permettant de préparer et d'expédier des commandes de nourriture en ligne à partir de vastes entrepôts robotisés avait pris fin sur la plupart des marchés, y compris aux États-Unis avec Kroger KR.N .