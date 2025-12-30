 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise britannique Ocado annonce la fin de l'exclusivité avec la plupart des détaillants internationaux
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 08:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le britannique Ocado OCDO.L a déclaré mardi que son exclusivité avec les détaillants pour sa technologie leur permettant de préparer et d'expédier des commandes de nourriture en ligne à partir de vastes entrepôts robotisés avait pris fin sur la plupart des marchés, y compris aux États-Unis avec Kroger KR.N .

Valeurs associées

KROGER
62,700 USD NYSE -0,86%
OCADO GROUP
241,400 GBX LSE +0,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent à plat
    information fournie par AFP 30.12.2025 09:18 

    Les Bourses européennes ont ouvert à plat mardi, dans un marché peu fréquenté dans la dernière ligne droite avant la fin de l'année. Dans les premiers échanges de l'avant-dernière séance de 2025, la Bourse de Paris perdait 0,10%, Francfort restait stable (+0,01%) ... Lire la suite

  • Le président iranien Massoud Pezeshkian, à Moscou, le 17 janvier 2025 ( POOL / EVGENIA NOVOZHENINA )
    Contestation en Iran: le président Pezeshkian appelle à écouter "les revendications légitimes" des manifestants
    information fournie par Boursorama avec Media Services 30.12.2025 09:10 

    Un mouvement spontané a pris à Téhéran, sous l'impulsion de commerçants protestant contre la situation économique du pays, étranglé par les sanctions. Après deux jours de contestation de commerçants à Téhéran contre la vie chère et l'hyperinflation galopante, le ... Lire la suite

  • Le logo de Meta est visible au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris
    Meta va racheter la start-up chinoise d'IA Manus
    information fournie par Reuters 30.12.2025 09:07 

    Meta a déclaré lundi son intention d'acquérir la start-up d'intelligence artificielle Manus, fondée par des entrepreneurs chinois, ‍alors que le géant technologique accélère l’intégration de capacités avancées d’IA dans l’ensemble de ses plateformes. Les termes ... Lire la suite

  • La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Stabilité en vue en Europe, volumes faibles et pression sur la "tech"
    information fournie par Reuters 30.12.2025 09:04 

    par Blandine Henault Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable mardi à l'ouverture, dans un contexte de marché marqué par un volume d'affaires faible en cette fin d'année et par des prises de bénéfices sur le compartiment de la technologie. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank