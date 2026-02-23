 Aller au contenu principal
L'entreprise brésilienne Azul se concentre sur la "croissance responsable" et exclut les fusions-acquisitions après le chapitre 11
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 12:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo

La compagnie aérienne brésilienne Azul AZUL53.SA est sortie de sa restructuration au titre du chapitre 11 , à l'abri de toute nouvelle difficulté potentielle, et se concentrera désormais sur une "croissance responsable", a déclaré le directeur général John Rodgerson à Reuters, tout en excluant tout projet de fusion ou d'acquisition.

Azul a annoncé vendredi qu'elle était sortie de la procédure de faillite américaine après environ neuf mois, ajoutant qu'elle avait atteint ses objectifs de renforcement de la structure du capital, d'augmentation des liquidités et de réduction de l'endettement au cours du processus.

"Je suis très heureux de diriger cette entreprise maintenant qu'elle est désendettée. Le mieux est de diriger une entreprise qui a fait tout ce qu'il fallait pour assainir son bilan", a déclaré M. Rodgerson.

Azul s'est placée sous la protection du chapitre 11 en mai 2025 pour restructurer sa dette, faisant partie d'une vague de compagnies aériennes latino-américaines cherchant à se placer sous la protection de la loi sur les faillites après la pandémie de COVID-19 - y compris les rivales Gol et LATAM Airlines LTM.SN .

Le transporteur a réduit sa dette et ses obligations de location d'environ 2,5 milliards de dollars au cours du processus, qui a également consisté à lever près de 1,4 milliard de dollars par le biais de la dette et 950 millions de dollars sous forme d'investissements en actions.

"Nous savons que l'entreprise qui a le plus faible effet de levier gagnera la course. C'est aussi simple que cela. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'incertitudes, alors ce que nous avons fait maintenant, c'est protéger l'entreprise pour qu'elle puisse résister à tout", a déclaré M. Rodgerson.

Azul est sortie de la procédure de faillite avec un ratio d'endettement net inférieur à 2,5, alors qu'il était de 3,3 pendant la pandémie, a indiqué le directeur général.

UNITED, AMERICAN SOUTIENNENT LA RESTRUCTURATION

Dans le cadre de la restructuration d'Azul, American Airlines AAL.O et United Airlines UAL.O ont toutes deux accepté d'investir dans le transporteur brésilien.

Azul a reçu 100 millions de dollars de United et a conclu un engagement avec American pour un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars en fonds propres, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence.

"Ils auraient pu investir dans n'importe quel autre transporteur, mais ils ont décidé de nous rejoindre", a déclaré M. Rodgerson . "Ils veulent la connectivité que nous avons au Brésil."

La restructuration a également mis fin à toute idée de fusion, a-t-il ajouté.

En 2025, le transporteur a eu des discussions avec Abra Group sur une fusion potentielle avec Gol, qu'Abra contrôle, mais elles se sont terminées en septembre, Azul se concentrant sur la procédure du chapitre 11. Azul a également échoué dans sa tentative de fusion avec LATAM en 2021.

"Oubliez cela", a déclaré M. Rodgerson lorsqu'on l'a interrogé sur une éventuelle fusion-acquisition.

