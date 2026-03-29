L'entreprise bahreïnienne Alba évalue les dommages causés par les frappes iraniennes sur les usines d'aluminium

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'entreprise Emirates Global Aluminium des Émirats arabes unis a également subi des dommages

* Le Moyen-Orient fournit environ 9 % de l'aluminium mondial

* Les producteurs sont déjà confrontés à des perturbations dans le transport maritime en raison de la guerre en Iran

(Mises à jour avec contexte aux paragraphes 1, 3-4, 6, 11-13)

Aluminium Bahrain ALBH.BH , qui exploite l'une des plus grandes fonderies du monde, a déclaré dimanche qu'elle évaluait les dommages causés par les frappes iraniennes sur l'installation et sur un autre grand producteur d'aluminium dans les Émirats arabes unis.

Deux employés d'Aluminium Bahrain ont été blessés lors de l'attaque de samedi, a déclaré la société contrôlée par l'État, tandis que le site d'Emirates Global Aluminium a subi d'importants dégâts à la suite de frappes de missiles et de drones le même jour.

La plupart des producteurs d'aluminium du Golfe, qui représentent environ 9 % de l'offre mondiale, n'ont pas été en mesure d'expédier leurs produits vers les marchés mondiaux par leurs canaux habituels depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, en raison de la fermeture effective du détroit d'Ormuz par Téhéran.

EGA est le plus grand producteur de métal du Moyen-Orient et Alba exploite la plus grande fonderie à site unique du monde.

PRINCIPAUX PRODUCTEURS RÉGIONAUX VISÉS

Les attaques contre les fonderies s'inscrivent dans le cadre d'un assaut iranien plus large contre les infrastructures économiques essentielles du Golfe, qui a visé les raffineries de pétrole, les ports commerciaux, les aéroports et les voies de navigation.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré qu'il avait pris pour cible la fonderie d'aluminium Al Taweelah d'Alba et d'EGA en réponse aux attaques contre deux aciéries iraniennes, en invoquant des liens avec des entreprises militaires et aéronautiques américaines.

Les deux entreprises sont d'importants fournisseurs du secteur aérospatial mondial. EGA, qui produit des alliages de première qualité utilisés par des géants de l'aviation tels que Boeing et Airbus, a déclaré l'année dernière qu'elle construirait une fonderie d'une valeur de 4 milliards de dollars dans l'Oklahoma.

Au début du mois de mars, Alba avait entamé une fermeture de trois lignes d'électrolyse de l'aluminium représentant 19 % de sa capacité afin de préserver la continuité des activités dans le cadre des perturbations actuelles dans le détroit d'Ormuz.

La fonderie d'Alba avait une capacité de 1,623 million de tonnes métriques en 2025, selon son site web.

L'usine Al Taweelah d'EGA a produit 1,6 million de tonnes de métal coulé en 2025. La société possède également une raffinerie d'alumine adjacente à Al Taweelah, qui a produit l'année dernière 2,4 millions de tonnes de matière première d'aluminium.

EGA, qui possède une autre fonderie à Jebel Ali, à Dubaï, a déclaré qu'elle disposait d'importants stocks de métal sur l'eau lorsque le conflit a éclaté et de stocks sur le terrain dans certaines régions d'outre-mer.

UN PRODUCTEUR D'ACIER BAHREÏNIEN DÉCLARE UN CAS DE FORCE MAJEURE

Par ailleurs, Foulath Holding, la société mère de Bahrain Steel, a déclaré samedi qu'elle était en situation de force majeure en raison des perturbations causées par le conflit.

Les États-Unis ont compté sur les pays du Golfe pour 10 % de leurs importations d'aluminium primaire, soit 171 400 tonnes métriques, en 2025, selon les données de Trade Data Monitor. Les Émirats arabes unis ont été leur troisième fournisseur, après le Canada et l'Afrique du Sud, avec 157 566 tonnes.

Aux États-Unis, la prime d'aluminium du Midwest AUPc1 , que les consommateurs paient en plus du prix de la Bourse des métaux de Londres CMAL3 pour le métal physique, a atteint un record de 1,10 dollar par livre (2 425 dollars par tonne) le 6 mars, alors que les perturbations dans le Golfe ont encore resserré un marché ébranlé par les droits de douane à l'importation.