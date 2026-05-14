Un adolescent tué par balle à Nantes, deux autres mineurs blessés

Un policier de la Brigade de répression d'action violente (BRAV), le 12 décembre 2020 à Paris (8WY9Q3) ( AFP / Martin BUREAU )

Un adolescent d'une quinzaine d'années a été tué par balle jeudi soir et deux autres mineurs blessés dans un quartier populaire de Nantes, déjà touché fin avril par des tirs mortels sur fond de narcotrafic.

Les tirs ont eu lieu vers 19h30 dans un immeuble et les auteurs présumés des coups de feu, venus sur un deux roues, ont pris la fuite, selon des sources concordantes proches de l'enquête. L'adolescent décédé a reçu une balle dans le coeur, ont précisé ces sources.

Le pronostic vital des deux adolescents blessés transportés à l'hôpital n'est pas engagé, selon une source proche de l'enquête. Ils seraient âgés de 13 et 14 ans.

Le quartier populaire de Port-Boyer, hérissé de barres d'immeubles construits au bord d'une rivière, l'Erdre, au nord de la ville, était quadrillé jeudi soir par les forces de police, a constaté une journaliste de l'AFP.

Installée à bord d'une voiture, la mère d'une des victimes criait de désespoir.

- Taches de sang -

Stella, 35 ans, une accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) en recherche d'emploi, a vu son fils de trois ans échapper de peu à la fusillade et son neveu de 14 ans a été hospitalisé après avoir été touché à la cuisse.

"Ils étaient ensemble pour aller chez leur grand mère. J'étais à la maison quand c'est arrivé, c'est un policier qui m'a appelé pour me ramener mon fils et m'annoncer que mon neveu était blessé. Je suis comme dans un cauchemar et en colère car j'ai failli perdre mon fils", a-t-elle témoigné auprès de l'AFP, tenant fort dans sa main son petit garçon dont le pantalon était taché de sang.

"On sortait des courses avec ma mère et mon chien. On a entendu des tirs - une dizaine, à deux reprises - et j'ai tiré ma mère par le col pour rentrer dans notre tour. J'ai juste vu beaucoup de monde, des gens cagoulés et habillés tout en noir, qui couraient dans l'herbe", raconte Angeline, une prothésiste ongulaire de 18 ans.

"Depuis 15 ans ça n'a cessé de se dégrader ici. Les gens ont peur, les fusillades sont fréquentes, lance-t-elle. La dernière fois c'était dimanche dernier à 16h. L'après-midi, les parcs pour enfants sont déserts car les parents ont trop peur pour eux".

- Laurent Nunez sur place vendredi -

"Je ne me sens pas en sécurité. Petite je sortais seule sans souci. Maintenant j'ai même peur de descendre sortir les poubelles", témoigne encore cette jeune femme.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez se rendra sur place vendredi matin, a fait savoir son entourage à l'AFP.

La maire de Nantes, Johanna Rolland, hors de la ville jeudi soir, a indiqué sur X qu'elle rentrait "immédiatement" pour se rendre sur place.

"Face à ce drame absolu mes premières pensées vont à ses parents et aux habitants du quartier où l'émotion est immense", a-t-elle ajouté, en précisant que ses adjoints de quartier et à la sécurité étaient sur les lieux de la fusillade aux côtés du procureur et des forces de police.

Fin avril, un jeune homme avait été tué et un autre gravement blessé par balle dans le même quartier, des violences potentiellement liées au narcotrafic, avait alors indiqué le procureur de Nantes, Antoine Leroy.

Les deux victimes fin avril, connues de la justice, avaient été prises pour cibles par un tireur muni d'un pistolet, qui s'était enfui.