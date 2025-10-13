 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 088,80
-1,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise australienne RPMGlobal atteint un niveau record, Caterpillar s'apprête à l'acquérir
information fournie par Reuters 13/10/2025 à 01:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** Les actions de la société australienne de logiciels miniers RPMGlobal RUL.AX ont grimpé jusqu'à 3,2 % pour atteindre un niveau record de 4,9 dollars australiens

** Caterpillar CAT.N achètera l'entreprise pour une valeur des capitaux propres de 1,12 milliard de dollars australiens (727,78 millions de dollars)

** Le prix d'offre de 5 dollars australiens par action représente une prime de 32,6 % par rapport au cours de clôture de RPM le 28 août, dernier jour de bourse avant l'annonce de la proposition de Caterpillar

** Depuis le début de l'année, RPM a progressé de 59,3 %

(1 $ = 1,5389 dollars australiens)

Valeurs associées

CATERPILLAR
491,370 USD NYSE -1,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank