L'entreprise australienne RPMGlobal atteint un niveau record, Caterpillar s'apprête à l'acquérir

12 octobre - ** Les actions de la société australienne de logiciels miniers RPMGlobal RUL.AX ont grimpé jusqu'à 3,2 % pour atteindre un niveau record de 4,9 dollars australiens

** Caterpillar CAT.N achètera l'entreprise pour une valeur des capitaux propres de 1,12 milliard de dollars australiens (727,78 millions de dollars)

** Le prix d'offre de 5 dollars australiens par action représente une prime de 32,6 % par rapport au cours de clôture de RPM le 28 août, dernier jour de bourse avant l'annonce de la proposition de Caterpillar

** Depuis le début de l'année, RPM a progressé de 59,3 %

(1 $ = 1,5389 dollars australiens)