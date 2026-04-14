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L'entreprise australienne PainChek enregistre sa plus forte hausse en près de sept ans grâce à de nouveaux fonds destinés à un établissement d'hébergement
information fournie par Reuters 14/04/2026 à 04:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 avril - ** Les actions de la société australienne PainChek PCK.AX augmentent de 46,7 % pour atteindre 0,22 dollar australien, leur plus forte hausse intrajournalière depuis le 30 avril 2019

** L'action atteint son plus haut niveau depuis le 18 février

** Le fabricant de dispositifs médicaux conclut un accord avec l'opérateur immobilier de soins de santé basé aux États-Unis, Sabra Health Care REIT SBRA.O .

** SBRA financera jusqu'à 20 000 lits dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées de la société, à raison de 55 à 75 dollars par lit et par an

** Malgré les mouvements, l'action est en baisse de 25,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SABRA HC REIT
20,2300 USD NASDAQ -1,12%
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