Un baromètre de la santé de l'industrie américaine au plus haut depuis quatre ans

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

Un baromètre de l'industrie manufacturière aux États-Unis a grimpé en mai à son plus haut niveau depuis quatre ans, selon un rapport publié lundi, bien que les industriels peinent à jongler avec les surcoûts liés à la guerre au Moyen-Orient.

Cet indice, publié par la fédération professionnelle ISM, s'est établi à 54%. Il faut remonter à mai 2022 pour trouver un résultat plus élevé (55,9%), est-il souligné dans un communiqué.

Les investisseurs s'attendaient à une moindre amélioration, selon les consensus d'analystes.

Dans leurs réponses, les entreprises sondées dépeignent toutefois une réalité délicate.

"En mai, 25% des commentaires étaient positifs et 69% négatifs (...). Parmi ces commentaires, la guerre en Iran a été mentionnée dans 42% des cas et les droits de douane dans 18% des cas ; 57% des participants ont cité la fluctuation des prix comme un problème pour leur entreprise", relève la directrice de l'enquête Susan Spence.

"Les prix de nombreux produits continuent d'augmenter", rapporte ainsi un industriel du secteur de l'informatique/électronique, cité anonymement par ISM.

Ceux des composants électroniques reflètent la pression sur la demande liée à "la multiplication des centres de données", décrit-il, quand d'autres produits se renchérissent "du fait de la guerre en Iran et de la réduction du pétrole disponible".

"Le conflit en Iran commence à avoir des répercussions directes et négatives sur nos coûts d'approvisionnement", explique un professionnel qui travaille dans la fabrication de matériels de transport.

La guerre "provoque des retards de livraisons et incertitudes", remarque un autre, dans le domaine des équipements industriels.

"Nous restons prudemment optimistes quant à la possibilité de continuer à augmenter nos ventes et maintenir des marges acceptables si les conditions économiques mondiales se stabilisent et que le conflit avec l'Iran prend fin", précise toutefois un sondé de l'industrie chimique.