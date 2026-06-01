Veolia finalise l'acquisition de l'américain Clean Earth, spécialiste des déchets dangereux

( AFP / ERIC PIERMONT )

eolia a conclu l'acquisition de l'américain Clean Earth, spécialisé dans le traitement de déchets dangereux et valorisé 3 milliards de dollars, une opération annoncée fin 2025 qui lui permet de doubler de taille dans ce métier aux Etats-Unis, selon un communiqué lundi.

Le géant des services à l'environnement juge le secteur de la gestion des déchets dangereux "de plus en plus crucial pour la compétitivité industrielle, la santé publique et la sécurité environnementale aux États-Unis et dans le monde", et se réjouit lundi de "doubler efficacement ses revenus liés aux déchets dangereux aux États-Unis" avec cette opération.

Annoncée le 21 novembre 2025, cette acquisition "ajoute de solides capacités de traitement, de stockage et d'élimination, 2.600 collaborateurs hautement qualifiés, et une présence élargie de l'offre américaine de Veolia", qui emploie 215.000 personnes dans le monde.

Le groupe français anticipe 120 millions de dollars de synergies d'ici la quatrième année d'intégration de la nouvelle entité qui lui permet de peser 6,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires au total aux Etats-Unis.

"Combinée à l'accélération de notre programme de rotation d'actifs, cette opération renforce la capacité de Veolia à répondre à la demande croissante en matière de sécurité environnementale", a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, citée dans le communiqué de l'entreprise.

En novembre, elle avait estimé que cette acquisition était "la plus transformante depuis celle de Suez" en 2022.

Veolia précisait alors que Clean Earth disposait de 82 sites, dont 19 installations de traitement, stockage et d'élimination autorisées par l'Environmental Protection Agency (EPA), l'agence américaine de protection de l'environnement, et plus de 700 permis d'exploitation à travers le pays.