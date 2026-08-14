L'entreprise australienne Equus Energy enregistre sa plus forte hausse intrajournalière grâce à un accord d'approvisionnement en gaz conclu avec Alcoa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 août - ** Le cours de l'action de la société australienne Equus Energy EQU.AX a grimpé jusqu'à 41,9 % pour atteindre 0,440 dollar australien, enregistrant ainsi sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage
** La société énergétique signe un accord contraignant de vente de gaz à long terme avec Alcoa AA.N
** Aux termes de cet accord, Equus fournira environ 50 térajoules de gaz par jour à Alcoa pendant une période de 10 ans à compter du démarrage du projet gazier d’Equus en Australie-Occidentale
** Cet accord s'inscrit dans le cadre d'un accord plus large de vente de gaz et de financement entre Equus et Alcoa, qui permet à Equus d'accéder à un financement pouvant atteindre 30 millions de dollars pour le projet
** Le titre a progressé de plus de 9 % depuis le début de l’année
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