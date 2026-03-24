L'entreprise australienne Activeport progresse grâce au rachat par la société espagnole de son partenaire Radian, spécialisé dans les logiciels GPU

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de la société australienne Activeport ATV.AX ont augmenté de 71,4 % pour atteindre 0,012 dollar australien, enregistrant ainsi leur meilleure journée depuis le 14 août 2025

** L'action atteint son plus haut niveau depuis le 6 mars

** Le développeur de logiciels dit que Submer Technologies, fondée à Barcelone, achète Radian, le partenaire de la société dans le domaine des logiciels GPU

** L'accord devrait stimuler la demande de logiciels GPU de la société et soutenir les revenus récurrents

** La société conserve une participation stratégique dans l'entreprise combinée, évaluée à plus d'un million de dollars australiens

** L'action a baissé de plus de 40 % cette année, y compris le mouvement de la journée