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L'entreprise allemande Talanx laisse entendre qu'elle réduira sa participation dans le gestionnaire de réseau Amprion
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 12:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur Talanx

TLXGn.DE a indiqué mercredi qu'il envisageait de réduire sa participation dans Amprion après que des sources aient déclaré à Reuters le mois dernier que les principaux propriétaires du deuxième réseau électrique d'Allemagne envisageaient de vendre leurs participations à de nouveaux investisseurs.

"Nous devons réévaluer notre participation dans Amprion", a déclaré le directeur financier Jan Wicke, ajoutant que Talanx avait l'intention de participer à des augmentations de capital si nécessaire, mais qu'elle devait ajuster ses participations à la taille de son propre portefeuille d'investissement.

Les besoins de financement des réseaux énergétiques à travers l'Europe augmentent et Amprion prévoit d'investir plus de 36 milliards d'euros (42 milliards de dollars) dans l'expansion de son infrastructure de réseau d'ici 2029 et a besoin d'augmentations de capital régulières soutenues par ses propriétaires pour y parvenir.

Certains membres de M31, un consortium d'investisseurs qui détient 74,9 % d'Amprion, étudient des options, y compris le transfert de participations à des coactionnaires et la cession de participations, ont déclaré des sources à Reuters le mois dernier.

Les actionnaires de M31 comprennent le fonds de retraite des médecins AEBG, les assureurs Talanx, Versicherungskammer Bayern et Swiss Life SLHN.S , ainsi que Meag, le gestionnaire d'actifs du réassureur Munich Re MUVGn.DE .

(1 $ = 0,8660 euros)

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