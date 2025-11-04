L'entreprise agrochimique Corteva relève ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Corteva CTVA.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels mardi, l'entreprise de produits agrochimiques s'attendant à ce que la forte production agricole stimule la demande pour ses produits, ce qui a entraîné une hausse de plus de 3 % de ses actions dans les échanges prolongés.

Une saison de plantation robuste et des récoltes saines dans plusieurs régions d'Amérique du Nord cette année ont encouragé les agriculteurs à utiliser davantage d'engrais, ce qui a contribué à accroître les bénéfices de sociétés telles que Corteva.

La société prévoit une consommation record de céréales, d'oléagineux, d'aliments pour animaux et de biocarburants en 2025. La demande au niveau des exploitations agricoles reste forte, car les agriculteurs privilégient les technologies d'intrants de culture de qualité supérieure.

Corteva prévoit un bénéfice ajusté pour 2025 compris entre 3,25 et 3,35 dollars par action, contre 3,00 à 3,20 dollars par action prévus précédemment.

Elle prévoit également un chiffre d'affaires net annuel compris entre 17,7 et 17,9 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 17,6 à 17,8 milliards de dollars.

Le mois dernier, l'entreprise a annoncé son intention de séparer ses activités dans le domaine des semences et des pesticides en entités cotées en bourse, afin de définir des stratégies spécifiques d'allocation du capital, de réagir plus rapidement aux évolutions du marché et de saisir les opportunités de croissance de manière indépendante.

Le chiffre d'affaires net de Corteva au troisième trimestre a augmenté de 12,5 % pour atteindre 2,62 milliards de dollars. La société basée à Indianapolis a affiché une perte ajustée de 23 cents par action, bien en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur une perte de 53 cents, selon les données compilées par LSEG.