L'enseigne de mode Tailored Brands dévoile les documents relatifs à son introduction en bourse aux États-Unis

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L'enseigne de mode Tailored Brands a rendu publics vendredi les documents relatifs à son introduction en bourse aux États-Unis.