La Birmanie touchée par des inondations, un bébé emporté par les eaux

Des habitants se frayent un chemin dans l'eau après des inondations causées par des pluies de mousson à Kyauktaw, dans l'ouest de la Birmanie, le 10 juillet 2026 ( AFP / STR )

Des inondations touchaient samedi les Etats Rakhine et Chin, dans l'ouest de la Birmanie, où un bébé a notamment été emporté par les eaux, a indiqué à l'AFP un secouriste local.

"On n'a pas retrouvé le corps", a déclaré Bo Aung Thein dans le canton de Kyauktaw, dont les cours d'eau ont débordé après de fortes pluies de mousson.

"On est inquiets de ce qui pourrait arriver si l'eau continue de monter, notamment pour évacuer les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes et ceux qui vivent dans les zones les plus basses", a ajouté le secouriste de 45 ans.

Au moins trois personnes sont mortes, selon le dernier bilan communiqué jeudi par les services humanitaires de l'Armée d'Arakan, un groupe rebelle contrôlant le territoire concerné.

Des habitants sur une route inondée après des inondations causées par des pluies de mousson à Kyauktaw, dans l'ouest de la Birmanie, le 10 juillet 2026 ( AFP / STR )

En proie à une guerre civile depuis un coup d'Etat militaire en 2021, la Birmanie connaît des difficultés de transport et de communication, et plus d'un tiers de la population y souffre d'insécurité alimentaire, selon l'ONU.

"Notre village compte environ 200 maisons et seules une ou deux ne sont pas submergées. Les rizières sont entièrement sous l'eau", a témoigné May Thein Yaine, 49 ans, habitante de Kyauk Kyat.

"On a de jeunes enfants à la maison. J'ai peur que si l'eau monte encore cette nuit, on n'ait plus aucun endroit où nous abriter, ni aucun moyen de fuir", a confié de son côté Thuzar Aye, 24 ans.