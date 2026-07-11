 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Entre Téhéran et Washington, les médiateurs reprennent leurs efforts après les frappes
information fournie par AFP 11/07/2026 à 11:36

Des navires dans le golfe d'Oman au large des côtes de Sharjah, aux Emirats arabes unis, le 19 juin 2026 ( AFP / - )

Des navires dans le golfe d'Oman au large des côtes de Sharjah, aux Emirats arabes unis, le 19 juin 2026 ( AFP / - )

Les médiateurs entre l'Iran et les Etats-Unis tentent samedi de remettre la diplomatie sur les rails après un nouvel accès de violence, sur le terrain comme dans les mots, malgré le protocole d'accord signé en juin entre les deux pays ennemis.

Les frappes échangées cette semaine ont été les plus importantes depuis la signature, le 17 juin, d'un texte visant à mettre fin de façon durable à la guerre déclenchée le 28 février par une attaque israélo-américaine contre l'Iran.

"Jusqu'à présent, l'Iran a tenu parole", a assuré samedi sur X le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, ajoutant qu'il "ne peut y avoir de respect que lorsqu'il est mutuel".

Iraniens et Américains s'étaient retrouvés après le 17 juin pour des discussions directes en Suisse, puis indirectes au Qatar, sans progrès depuis.

Pour redonner une chance aux pourparlers, une délégation du Qatar, pays médiateur, est arrivée vendredi en Iran, selon un média local.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le pays joue également un rôle de médiateur, a dit sur X avoir exhorté le président iranien Massoud Pezeshkian à sauver une paix "durement gagnée".

Si le calme est revenu sur le terrain, Donald Trump a de nouveau affirmé que le cessez-le-feu était "terminé", tout en acceptant de continuer à parler avec Téhéran.

"La République islamique d'Iran nous a demandé de continuer +les discussions+. Nous avons accepté de le faire, mais les Etats-Unis leur ont signifié, en des termes sans équivoque, que le cessez-le-feu était TERMINE!", a déclaré le président américain.

Téhéran "n'a fait aucune demande", a tenu à rectifier le porte-parole de la diplomatie iranienne, tout en annonçant une visite de M. Araghchi à Oman.

Ormuz, catalyseur de tensions

Le ministre a été reçu, selon son bureau, samedi matin par son homologue omanais Badr al-Busaidi, pour évoquer le détroit d'Ormuz, passage stratégique situé dans les eaux iraniennes et omanaises et au coeur du différend avec les Etats-Unis.

L'Iran l'avait bloqué pendant la guerre et autorise désormais un seul couloir de navigation, le long de ses côtes.

Il exclut tout retour à la situation d'avant-guerre, quand le passage dans le détroit, par lequel transitait un cinquième du commerce mondial d'hydrocarbures, était gratuit, bien que le droit de la mer prévoit une liberté de navigation "sans entrave".

Les Etats-Unis ont frappé l'Iran deux nuits consécutives à partir de mardi après y avoir imputé à Téhéran la responsabilité d'attaques contre trois navires commerciaux.

Selon le ministère iranien de la Santé, 17 Iraniens ont été tués et 115 blessés dans les frappes américaines.

Washington a aussi rétabli les sanctions économiques contre le pétrole iranien suspendues par le protocole d'accord, une "violation" du cessez-le-feu, selon M. Araghchi.

L'Iran a de son côté visé ses voisins du Golfe: le Koweït, où au moins une personne a été blessée, Bahreïn et le Qatar.

"Décimer et détruire"

Vendredi soir, Donald Trump a accusé l'Iran de vouloir le faire assassiner, renouant avec son ton martial en promettant une nouvelle fois de l'anéantir.

"1.000 missiles sont prêts à tirer et pointés vers la République islamique d'Iran, et des milliers d'autres suivront immédiatement si le gouvernement iranien met à exécution sa menace, proclamée aux quatre coins du globe, d'assassiner ou de tenter d'assassiner le président en exercice des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire MOI!", a-t-il écrit sur Truth Social.

"Les ordres ont déjà été donnés, et l'armée américaine est prête, disposée et capable, pendant une période d'un an, susceptible d'être prolongée, de décimer et de détruire complètement toutes les régions d'Iran", a-t-il ajouté.

Selon les médias américains Axios et Politico, Washington a fait savoir à Téhéran qu'il lui donnait jusqu'à samedi pour s'engager publiquement à ne plus attaquer de navires à Ormuz.

Détroit d'Ormuz : de nouvelles routes émergent mais l'insécurité persiste ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Détroit d'Ormuz : de nouvelles routes émergent mais l'insécurité persiste ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Ce regain de tensions est intervenu pendant les funérailles du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre et qui a été inhumé vendredi à Machhad (nord-est).

Si les Etats-Unis affirment avoir visé des cibles militaires, Téhéran les accuse d'avoir aussi touché des infrastructures civiles afin d'empêcher les Iraniens de se rendre aux obsèques.

Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohammad Bagher Zolghadr, a prévenu que l'Iran riposterait "à toute attaque" contre ses infrastructures, y compris en s'en prenant à Israël.

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 12:17

    Personnellement, je n’aurais jamais cru devoir lire des commentaires d’occidentaux (ou supposés tels) apportant leur soutien à des régimes islamistes sanguinaires qui doivent être éliminés pour le bien de leur propre population et des pays démocratiques.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompiers de l'Infoca (service de lutte contre les incendies de forêt d'Andalousie) s'emploient à éteindre un incendie sur les lieux d'un feu de forêt ayant causé la mort de 11 personnes près de Bedar, dans le district de Los Gallardos (province d'Almería), le 10 juillet 2026 ( AFP / JOSE JORDAN )
    Le sinistre qui a fait 12 morts en Espagne évolue favorablement
    information fournie par AFP 11.07.2026 12:14 

    Le violent incendie qui a ravagé une massif boisé dans le sud de l'Espagne, faisant 12 morts, connaît samedi une évolution favorable, après deux jours d'"enfer" vécus par les habitants de cette zone où vivent de nombreux étrangers, notamment britanniques, dont ... Lire la suite

  • Des habitants se frayent un chemin dans l'eau après des inondations causées par des pluies de mousson à Kyauktaw, dans l'ouest de la Birmanie, le 10 juillet 2026 ( AFP / STR )
    La Birmanie touchée par des inondations, un bébé emporté par les eaux
    information fournie par AFP 11.07.2026 12:09 

    Des inondations touchaient samedi les Etats Rakhine et Chin, dans l'ouest de la Birmanie, où un bébé a notamment été emporté par les eaux, a indiqué à l'AFP un secouriste local. "On n'a pas retrouvé le corps", a déclaré Bo Aung Thein dans le canton de Kyauktaw, ... Lire la suite

  • Une personne observe la côte taïwanaise touchée par le typhon Bavi à Keelung (nord-est), le 11 juillet 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )
    Quelque 900.000 personnes évacuées en Chine à l'approche du typhon Bavi
    information fournie par AFP 11.07.2026 11:51 

    Quelque 900.000 personnes ont été évacuées en Chine à l'approche du typhon Bavi, dont les vents et les pluies ont frappé samedi Taïwan et plusieurs îles japonaises, privant des milliers de foyers d'électricité. A Wenzhou (sud-est), municipalité comptant près de ... Lire la suite

  • Des flammes s'étendent sur un colline près de Bedar, dans le district de Los Gallardos, dans la province espagnole d'Almería, le 11 juillet 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )
    Incendie en Espagne: évolution favorable, 6.600 hectares brûlés
    information fournie par AFP 11.07.2026 10:49 

    L'incendie qui a fait au moins 12 morts dans le sud de l'Espagne a parcouru 6.600 hectares depuis jeudi mais connaît désormais une évolution favorable, a annoncé samedi le responsable régional des services de secours. "L'évolution nocturne a été favorable et les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank