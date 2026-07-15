L'enquête sur le crash d'Air India entre dans sa phase finale après l'analyse de l'enregistreur de vol et des expertises psychologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le projet de rapport final devrait être prêt en octobre; il sera soumis aux parties concernées pour commentaires avant sa publication

* La transcription de l'enregistreur de voix du poste de pilotage a été établie

* Les familles des membres de l’équipage ont été contactées dans le cadre de l’enquête

(Reformulation et ajout de détails supplémentaires concernant l'état d'avancement de l'enquête à partir du paragraphe 4) par Arpan Chaturvedi et Abhijith Ganapavaram

L'organisme indien chargé d'enquêter sur les accidents aériens a établi la transcription de l'enregistreur de conversations du cockpit, réalisé une autopsie psychologique et entamé les dernières étapes de son enquête sur le crash meurtrier d'Air India survenu l'année dernière, selon un document judiciaire.

Le document ne précise pas sur qui portait cette autopsie psychologique ni ne divulgue aucune conclusion concernant le crash du Boeing BA.N 787 qui a coûté la vie à 260 personnes peu après son décollage d’Ahmedabad, en Inde. Une analyse des données récupérées fin mai à partir d’un dispositif de surveillance des moteurs était toujours attendue et une évaluation de certains facteurs organisationnels était toujours en cours, a ajouté le Bureau indien d’enquête sur les accidents aériens (AAIB), sans fournir plus de détails.

L’AAIB a indiqué que les enquêteurs avaient interrogé les pilotes du 787 d’Air India, les membres d’équipage ayant déjà volé avec les pilotes de l’appareil accidenté, le personnel technique ayant participé à la préparation de l’avion, les contrôleurs aériens, les responsables météorologiques et les spécialistes des facteurs humains.

Les familles des membres de l’équipage ont également été contactées à leur domicile au cours des premières phases de l’enquête, a précisé l’AAIB dans un document daté de mardi.

L’une des visites à domicile effectuées l’année dernière par l’AAIB avait contrarié Pushkar Raj Sabharwal, le père du commandant de bord, qui a déclaré que les enquêteurs avaient laissé entendre que son fils avait coupé l’alimentation en carburant des moteurs de l’avion après le décollage. Il a intenté une action en justice qui a conduit l’AAIB à faire ces révélations dans son dossier judiciaire.

L’AAIB a déclaré que les spéculations et les récits des médias attribuant la responsabilité aux pilotes avaient conduit certains témoins à se montrer « réticents et peu coopératifs ».

Elle a précisé que l’enquête en était désormais à la phase d’analyse, les constatations et conclusions portant sur les aspects opérationnels, techniques, liés aux facteurs humains et organisationnels.

L’AAIB a indiqué qu’elle prévoyait que les activités d’enquête restantes seraient achevées d’ici environ six semaines, sous réserve de « dépendances externes » en cours.

Un projet de rapport final est attendu vers le mois d’octobre; il sera ensuite transmis aux pays participants concernés pour commentaires avant d’être finalisé et publié, précise le document.

Le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB) fait partie des parties qui doivent recevoir ce projet de rapport. Selon une première évaluation des autorités américaines rapportée par Reuters l’année dernière, l’enregistrement des conversations entre les deux pilotes dans le poste de pilotage corroborait l’hypothèse selon laquelle le commandant de bord aurait coupé l’alimentation en carburant des moteurs.

L’AAIB avait déclaré à l’époque qu’il était « trop tôt pour tirer des conclusions définitives ».