L'enquête menée par Meta auprès des utilisateurs a révélé que 19 % des jeunes adolescents sur Instagram déclarent avoir vu des images de nudité non désirées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Près d'un utilisateur sur cinq âgé de 13 à 15 ans a déclaré à Meta avoir vu sur Instagram "de la nudité ou des images sexuelles" qu'il ne voulait pas voir, selon un document déposé au tribunal.

Le document, rendu public vendredi dans le cadre d'un procès fédéral en Californie et examiné par Reuters, comprend des parties d'une déposition du directeur d'Instagram Adam Mosseri datant de mars 2025.

Mosseri a déclaré que la société ne partageait pas les résultats des enquêtes "en général", ajoutant que les enquêtes autodéclarées sont "notoirement problématiques", selon la déposition. L'enquête a été réalisée en 2021, a déclaré Andy Stone, porte-parole de Meta.

Meta, qui possède Facebook et Instagram, fait face à des allégations de dirigeants mondiaux selon lesquelles les produits de l'entreprise nuisent aux jeunes utilisateurs. Aux États-Unis, des milliers d'actions en justice intentées devant les tribunaux fédéraux et étatiques accusent l'entreprise de concevoir des produits qui créent une dépendance et d'alimenter une crise de la santé mentale chez les mineurs.

La statistique sur les images explicites provient d'une enquête menée auprès des utilisateurs d'Instagram sur leurs expériences sur la plateforme, a déclaré Andy Stone, et non d'un examen des publications elles-mêmes.

Fin 2025, la société a déclaré que pour les utilisateurs adolescents, elle supprimerait les images et les vidéos "contenant de la nudité ou une activité sexuelle explicite, y compris lorsqu'elles sont générées par l'IA", des exceptions étant envisagées pour les contenus médicaux et éducatifs.

"Nous sommes fiers des progrès que nous avons accomplis et nous nous efforçons toujours de faire mieux", a déclaré Andy Stone.

Environ 8 % des utilisateurs âgés de 13 à 15 ans ont également déclaré avoir "vu quelqu'un se faire du mal ou menacer de le faire sur Instagram", selon la déposition.

La plupart des images sexuellement explicites ont été envoyées par le biais de messages privés entre utilisateurs, a déclaré Mosseri dans sa déposition, et Meta doit tenir compte de la vie privée des utilisateurs lorsqu'il les examine.

"Beaucoup de gens ne veulent pas que nous lisions leurs messages", a-t-il déclaré.