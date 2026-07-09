L'enquête de l'Autorité française de la concurrence sur Nvidia touche à sa fin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la procédure de l'Autorité française de la concurrence aux paragraphes 4 et 5)

L'Autorité française de la concurrence a déclaré jeudi que son enquête sur le fabricant de puces Nvidia Corp NVDA.O touchait à sa fin. L'autorité enquête sur le fabricant de puces pour des pratiques anticoncurrentielles présumées.

«Nous approchons de la fin de l’enquête», a déclaré jeudi aux journalistes Umberto Berkani, rapporteur général de l’Autorité française de la concurrence.

La fin de l’enquête ne signifie pas pour autant que Nvidia fera nécessairement l’objet de sanctions.

Les services d’enquête de l’autorité française de la concurrence doivent d’abord décider s’ils émettent une communication des griefs – indiquant qu’il existe des motifs suffisants pour poursuivre la procédure – ou s’ils classent l’affaire. S’ils émettent une telle communication, Nvidia aura la possibilité de répondre avant que le conseil de l’autorité ne rende une décision finale.