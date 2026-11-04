L'embouteilleur Coca-Cola HBC revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires grâce à des mesures tarifaires et à une forte demande

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* Prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 légèrement supérieure à la fourchette de 6 % à 7 %

* La croissance organique du chiffre d'affaires au troisième trimestre atteint 9 %, contre 8 % selon le consensus des analystes

* Entièrement couvert pour le sucre et l’aluminium en 2026, le groupe s’attend à subir l’impact de la hausse des coûts du carburant, de la logistique et des services publics, selon le directeur financier

* Le directeur général estime qu'il existe une opportunité d'augmenter le chiffre d'affaires grâce à la premiumisation

(Réécriture du paragraphe 1, ajout de l'évolution du cours de l'action et des commentaires du directeur général et du directeur financier)

par Simone Lobo

L'embouteilleur Coca-Cola HBC CCH.BN

CCH.L a relevé mercredi ses prévisions de croissance organique annuelle du chiffre d'affaires, les ajustements de prix et de formats d'emballage destinés aux clients soucieux du rapport qualité-prix sur les marchés clés ayant stimulé la demande dans un contexte de pressions croissantes sur les coûts.

Le partenaire d'embouteillage de Coca-Cola KO.N en Europe centrale et orientale ainsi qu'en Afrique, à l'instar d'autres entreprises de biens de consommation, est confronté à la hausse des prix des matières premières et de l'énergie liée à la guerre en Iran et a pris des mesures pour préserver la demande et se prémunir contre la hausse des coûts.

Le directeur financier, Anastasis Stamoulis, a déclaré à Reuters que l’entreprise était entièrement couverte contre les fluctuations des matières premières telles que le sucre et l’aluminium pour 2026 et qu’elle l’était actuellement à plus de 40 % pour 2027, même s’il s’attend à ce que cette couverture augmente à l’approche de l’année prochaine.

L’entreprise a toutefois été affectée par la hausse des coûts du carburant, de la logistique et des services publics, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une couverture dans certains pays, a précisé M. Stamoulis.

À l’instar de Coca-Cola , l’embouteilleur a également lancé des conditionnements plus petits et des promotions pour répondre aux attentes des consommateurs, qui recherchent de plus en plus des prix abordables face à la hausse du coût de la vie.

"Nous abordons l’accessibilité financière d’un point de vue stratégique, en proposant des conditionnements de taille adaptée à des prix justes", a déclaré à Reuters le directeur général Zoran Bogdanovic.

La société basée en Suisse voit également une opportunité d’augmenter son chiffre d’affaires grâce à la premiumisation de produits positionnés dans une gamme de prix supérieure, tels que les boissons énergisantes, les boissons pétillantes pour adultes et le café, a ajouté M. Bogdanovic.

La société prévoit pour l’exercice 2026 une croissance organique de son chiffre d’affaires légèrement supérieure à une fourchette comprise entre 6 % et 7 %, alors qu’elle s’attendait auparavant à atteindre la limite supérieure de cette fourchette, et a réitéré ses prévisions de croissance organique du résultat d’exploitation pour l’exercice 2026.

Coca-Cola HBC a annoncé une croissance organique de son chiffre d’affaires de 9 % au troisième trimestre, contre un consensus des analystes établi par la société à 8 %, grâce notamment au partenariat de Coca-Cola avec la Coupe du monde de la FIFA.

La société a indiqué qu’elle était en bonne voie pour finaliser l’acquisition de son homologue africain Coca-Cola Beverages Africa d’ici la fin de l’année 2026, les autorisations des autorités de la concurrence en Tanzanie étant en attente.

L'action Coca-Cola HBC, qui a progressé de plus de 25 % depuis le début de l'année, affichait une légère hausse à 10 h 12 GMT.