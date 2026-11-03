L'embouteilleur Coca-Cola Europacific Partners fait état de pressions sur les coûts, mais maintient ses prévisions

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La société d'embouteillage Coca-Cola Europacific Partners CCEPC.L a signalé mardi des pressions sur les coûts liées aux tensions géopolitiques actuelles, mais a indiqué que son activité restait solide grâce à sa politique de prix, à un contrôle rigoureux des dépenses et à des gains de productivité.

* L'action de la société, qui embouteille les boissons de Coca-Cola KO.N en Europe occidentale, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans certaines régions de l'Asie-Pacifique, a reculé de 2,5 % en début de séance.

* La société n’a pas fourni de détails sur la façon dont ses coûts d’exploitation ont été affectés ni sur leur ampleur, mais a maintenu inchangées ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

* La guerre en Iran a entraîné une hausse des coûts de l’énergie, des matières premières et du fret, et a mis les entreprises sous pression à l’échelle mondiale.

* La société a indiqué avoir couvert plus de 95 % de ses besoins en matières premières pour 2026.

* Son chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 6,5 % pour atteindre 5,76 milliards d’euros (6,45 milliards de dollars), soutenu par une hausse de 3,5 % des volumes, tirée par la demande de boissons sans sucre, énergisantes et hydratantes.

* "Nous sommes bien préparés pour 2027 et disposons d’excellentes opportunités pour susciter l’enthousiasme des consommateurs, accroître la valeur pour nos clients et créer de la valeur pour nos actionnaires", a déclaré le directeur général Damian Gammell dans un communiqué.

(1 dollar = 0,8937 euro)