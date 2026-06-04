L'électrification mondiale au coeur de la stratégie actions de Groupama AM

(Zonebourse.com) - Groupama Asset Management (filiale du groupe Groupama, assureur mutualiste) annonce une évolution majeure pour son fonds Groupama Global Electrification, une stratégie en actions internationales dédiée à la thématique de l'électrification mondiale. En parallèle, le gestionnaire d'actifs a publié un livre blanc intitulé "La grande bascule électrique". Ce document décrypte les bouleversements économiques et géopolitiques provoqués par l'explosion de la demande mondiale en électricité. A l'occasion d'un petit déjeuner presse organisé ce jeudi auquel a assisté Zonebourse, Groupama AM est revenu en détail sur ces deux actualités.

Une stratégie exposée à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électrification

Alors que les besoins mondiaux en électricité continuent de croître sous l'effet combiné de la décarbonation et de l'électrification des usages, de la digitalisation des économies, du développement des infrastructures liées à l'intelligence artificielle et des enjeux de souveraineté énergétique, Groupama AM a lancé ce fonds le 20 décembre 2024 sous la forme d'un Fonds Professionnel Spécialisé (FPS*) de droit français.

La stratégie a désormais intégré la SICAV luxembourgeoise de Groupama Asset Management et est entrée dans une phase de commercialisation active depuis mai 2026, avec près de 15 mois de track record ( = historique de performance d'une société de gestion sur l'ensemble de ses fonds).

*Le FPS est un type de fonds d'investissement alternatif (FIA) offrant une grande souplesse de gestion. Il peut investir dans des actifs non cotés, tels que des entreprises privées et principalement des actifs immobiliers, à travers des véhicules différents de ceux habituellement connus, comme les SCPI (Société Civile de Placement Immobilier ) ou les OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier).

L'approche de ce fonds de Groupama AM consiste à "identifier les points de tension au sein de la chaîne de valeur de l'électrification, là où la croissance de la demande devrait durablement dépasser les capacités d'offre". Ces déséquilibres structurels sont susceptibles de générer des opportunités d'investissement attractives que le fonds cherche à capter. Dans ce cadre, le fonds "investit dans les entreprises les mieux positionnées sur les segments clés de l'électrification : matières premières critiques, production et distribution d'électricité, infrastructures de réseaux, équipements énergétiques, transports, data centers , etc".

Le portefeuille se concentre sur les grandes et moyennes capitalisations, principalement dans des zones géographiques développées (Amérique, Europe, Asie-Pacifique) et selon une approche purement Bottom-Up ( = du bas vers le haut : terme désignant une méthode d'analyse et d'investissement qui se concentre d'abord sur les qualités individuelles d'une entreprise, avant d'examiner son secteur économique ou la situation macroéconomique globale).

Classé Article 8 au sens du règlement SFDR, ce fonds applique une approche ESG sélective reposant sur une notation moyenne du portefeuille significativement supérieure à celle de son univers d'investissement.

Pour Marie-Pierre Peillon, directrice de la recherche et de la stratégie ESG de Groupama Asset Management, ce fonds s'inscrit pleinement dans la démarche d'investissement responsable (IR) : "pour nous, être un investisseur responsable signifie rompre avec le court-termisme des marchés financiers pour s'inscrire dans le moyen et long terme. Cette approche nous permet de travailler sur des méga-tendances et d'anticiper les enjeux des transitions économiques et durables. Notre objectif est d'investir dans des valeurs capables de devenir les gagnants de ces transformations futures".

Selon elle, l'électrification répond à un triple objectif :

- l a décarbonation pour répondre à l'urgence climatique

- l a souveraineté et l'autonomie stratégique. Cet enjeu est exacerbé par le contexte géopolitique mondial - notamment le conflit en Ukraine. L'électrification permet de réduire la dépendance aux importations d'énergies fossiles.

- l a transition numérique et l'IA générative : le développement fulgurant de l'intelligence artificielle engendre une explosion des besoins en électricité pour alimenter les data centers . La transition environnementale se met ici au service du numérique pour garantir une digitalisation soutenable.

Pour Alessandro Roggero, analyste gérant actions internationales chez Groupama AM, "ce fonds adopte une approche holistique pour capter la valeur sur l'ensemble de la chaîne de l'électrification, principalement concentrée sur les pays développés (Amérique du Nord, Europe, Japon) qui partagent les mêmes défis de modernisation des infrastructures". L'objectif est de financer les infrastructures nécessaires à la production et à la distribution d'électricité pour éviter les goulets d'étranglement à travers quatre grands piliers :

- matières premières critiques : investissement ciblé dans des pure-players de métaux indispensables (ex: le cuivre) et dans l'extraction d'uranium (ex: la société canadienne Cameco), en privilégiant des juridictions sûres sur le plan du droit.

- équipements industriels : positionnement sur des leaders de la fabrication de transformateurs ou de turbines (ex: Schneider Electric, Siemens Energy).

- énergie nucléaire et SMR (Petits Réacteurs Modulaires) : une filière d'avenir qui permet de décarboner l'électricité et la chaleur industrielle directement sur les sites de consommation. Le fonds mise sur des acteurs clés comme Rolls-Royce, une entreprise financièrement redressée et plébiscitée par les marchés.

- réseaux et stockage : le développement des énergies renouvelables intermittentes crée des déséquilibres (parfois marqués par des prix négatifs sur le marché). Le stockage par batterie devient essentiel pour déplacer l'offre vers les pics de consommation du soir. Le fonds investit notamment dans des acteurs spécialisés comme l'espagnol Grenergy Renovables.

Une surperformance marquée face au MSCI World

"Depuis sa création et à fin avril 2026, la stratégie affiche une performance de 38.67% , contre 13% pour son indice de référence, le MSCI World dividendes nets réinvestis. Sur l'année 2025, la performance ressort à 13,61% contre 6,77% pour l'indice", souligne Groupama AM.

Le fonds Groupama Global Electrification s'inscrit dans l'expertise Actions Globales de Groupama Asset Management représentant plus de 6,9 milliards d'euros d'encours. Il disposera d'environ 32 MEUR d'encours à son lancement.

Pour Marie-Pierre Peillon, "la gestion active de ce fonds démontre qu'il existe encore de formidables opportunités de croissance sur les marchés cotés pour financer l'économie de demain, sans avoir à dépendre uniquement du private equity :" nous faisons le choix fort d'accompagner des grandes capitalisations tout comme des structures plus petites à fort potentiel de croissance, en intégrant un filtre strict d'exclusion des énergies fossiles non conventionnelles et du charbon (conformément à notre labellisation Article 8).

Un livre blanc pour décrypter la grande bascule électrique

En marge de l'évolution de son fonds Groupama Global Electrification, Groupama Asset Management a dévoilé également ce jeudi matin la publication de son livre blanc consacré à "La grande bascule électrique". Celui-ci analyse les transformations économiques et géopolitiques liées à l'accélération des besoins mondiaux en électricité.

Préfacé par Marie-Pierre Peillon et rédigé par Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et spécialiste des questions énergétiques, ce livre blanc démontre de manière pédagogique pourquoi l'électrification constitue l'un des enjeux les plus cruciaux du 21ème siècle, et comment les acteurs publics et privés peuvent s'en saisir pour bâtir une économie plus résiliente et durable .

"Le monde est entré dans 'l'âge de l'électricité'. La demande mondiale progresse à un rythme de 4% par an, soit quatre fois celui de la demande énergétique totale, portée par l'urgence climatique, la quête de souveraineté énergétique et l'essor du numérique. Sur les 3 300 milliards de dollars investis dans l'énergie en 2025, les deux tiers vont désormais aux technologies propres, avec une forte concentration sur la chaîne de valeur de l'électricité. Et tous les scénarios de long terme (AIE, BNEF, IRENA, ...) projettent une même dynamique : quel que soit le degré d'ambition climatique, la demande d'électricité croît et les renouvelables dominent les nouvelles capacités', explique Patrice Geoffron dans un communiqué.

Dans cette préface, Marie-Pierre Peillon explique que "le thème de l'électrification est au centre des réflexions et travaux menés par Groupama AM depuis plusieurs années, en premier lieu parce qu'il s'impose progressivement comme pivot de la modernisation de nos économies, mais également parce qu'il s'inscrit au coeur de notre modèle d'intégration des enjeux financiers et de durabilité". "Ce modèle se fonde sur la prise en compte de trois transitions majeures (environnementale, numérique et démographique) qui nous permettent de sélectionner les valeurs gagnantes de ces mutations. Au cours des 10 dernières années, les objectifs de l'électrification ont évolué : initialement axés sur les enjeux climatiques, ils doivent désormais combiner les réponses aux défis du climat, de l'autonomie stratégique et d'une digitalisation soutenable", détaille t-elle.

En outre, la directrice de la recherche et de la stratégie ESG observe que "sous l'impulsion des Accords de Paris, la Stratégie

Nationale Bas-Carbone française de 2018 puis le Pacte vert européen de 2019, affichent un choix politique clair : remplacer les énergies fossiles par une électricité décarbonée pour atteindre la neutralité carbone en 2050".

En d'autres termes, baisser les émissions de CO2 passe avant tout par le remplacement des énergies thermiques par des technologies électriques alimentées par le renouvelable. C'est pourquoi l'Europe a placé l'électrification au coeur même de sa stratégie de lutte contre la crise climatique.

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