L'Égypte peut contribuer au transit du pétrole saoudien, selon le ministre du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Égypte peut contribuer à faciliter le transit du pétrole brut saoudien de Yanbu vers la Méditerranée via l'oléoduc SUMED, a déclaré mardi le ministre égyptien du pétrole, Karim Badawi.

Le géant pétrolier saoudien Aramco 2223.SE a informé certains acheteurs de son brut léger arabe qu'ils devaient charger les cargaisons à Yanbu, sur la côte occidentale de la mer Rouge, ont déclaré trois sources mardi.