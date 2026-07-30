L'Égypte confirme qu'un drone est à l'origine de l'incendie qui a touché deux méthaniers à Damiette

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* Une attaque de drone suscite des inquiétudes quant à l'extension du conflit près de Suez

* Une frappe a touché l'Energos Winter et l'incendie s'est propagé à un autre navire, selon des sources du secteur

* L'Égypte est un importateur net de gaz; une immobilisation prolongée des navires pourrait avoir un impact sur les prix

* L'incendie n'a fait ni blessé ni victime

par Mohamed Ezz, Marwa Rashad et Jonathan Saul

Un drone est à l'origine de l'incendie qui a ravagé deux méthaniers dans le port méditerranéen égyptien de Damiette, a déclaré jeudi le gouvernement égyptien, confirmant que le sinistre survenu la veille était le résultat d'une attaque et non d'un accident.

Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de cet incident, qui s’est produit non loin du canal de Suez, devenu la dernière voie d’évacuation sûre pour le pétrole saoudien vers les marchés mondiaux.

Les autorités poursuivent leurs enquêtes et prennent les mesures nécessaires pour protéger la sécurité nationale de l’Égypte, a ajouté le gouvernement.

La société britannique de sécurité maritime Ambrey a déclaré mercredi qu’un drone avait percuté un méthanier de stockage appartenant à des intérêts américains dans le port, selon une première évaluation qui a fait craindre une nouvelle propagation du conflit à travers le Moyen-Orient.

Trois sources du secteur commercial proches de l'incident ont indiqué que le drone avait touché le méthanier de stockage flottant Energos Winter, provoquant un incendie qui s'est propagé à un autre navire, le Gaslog Salem.

L’Energos Winter aurait été touché à tribord, provoquant un incendie qui a été maîtrisé, a précisé le groupe britannique de gestion des risques maritimes Vanguard.

Le ministère égyptien du Pétrole a déclaré mercredi dans un communiqué que les incendies survenus dans le port avaient été immédiatement maîtrisés par les équipes de pompiers et de sécurité et n’avaient fait ni blessés ni victimes. Le ministre du Pétrole, Karim Badawi, s’est rendu sur place pour superviser les opérations d’intervention, a-t-il précisé.

Cette attaque de drone est survenue peu après que l’Iran a lancé une attaque de missile contre les forces américaines en Jordanie, et que Washington et l’Arabie saoudite ont frappé des groupes paramilitaires soutenus par l’Iran en Irak.

Le président américain Donald Trump a menacé de riposter contre l’Iran et le groupe houthi du Yémen a déclaré un blocus naval contre l’Arabie saoudite, ce qui semble étendre le conflit à son ampleur la plus grande depuis que les États-Unis et Israël ont commencé à bombarder l’Iran en février.

L’Energos Winter est une unité flottante de stockage et de regazéification appartenant à la société américaine Energos Infrastructure. Ses opérations techniques, de sécurité et commerciales sont gérées par Wilhelmsen Ship Management, une filiale singapourienne du groupe norvégien Wilhelmsen.

QUELLES SERONT LES CONSÉQUENCES POUR LE MARCHÉ ÉGYPTIEN DU GAZ?

Cet incident survient à un moment délicat pour le marché gazier égyptien. L’Égypte est devenue exportatrice de GNL suite au développement du gigantesque gisement offshore de Zohr, mais la baisse de la production nationale et la hausse de la demande l’ont contrainte à revenir sur les marchés internationaux en tant que grand acheteur de GNL.

Toute interruption prolongée serait suivie de près par les négociants en GNL en raison de son impact potentiel sur la demande et les prix au comptant.

Les navires devraient rester hors service pendant un certain temps, ont indiqué deux sources à Reuters, l’une d’entre elles précisant qu’un réservoir de l’Energos Winter avait été perforé, ce qui pourrait prolonger la durée des réparations.

L’Energos Winter dispose d’une capacité de regazéification d’environ 450 millions de pieds cubes par jour, ce qui équivaut à environ 7 % de la consommation quotidienne de gaz de l’Égypte et à 16 % de la capacité totale de réception et de regazéification de GNL du pays, selon le cabinet de conseil égyptien ElAdl Studies.

“Cette interruption ne devrait pas entraîner de pénurie immédiate d’approvisionnement, car l’Égypte dispose d’autres installations d’importation et d’autres options en matière de combustibles, mais elle réduirait la capacité de réserve du réseau à un moment où la demande estivale atteint son pic”, indique une note d’ElAdl.

Parmi les options envisagées, précise-t-elle, figurent l’exploitation maximale des autres unités de regazéification, le recours accru au fioul comme combustible de secours, l’utilisation des capacités en énergies renouvelables et, en dernier recours, la réduction temporaire de l’approvisionnement en gaz de certaines activités industrielles.