L'Égypte approuve un soutien militaire à l'Arabie saoudite

Le Parlement égyptien a approuvé lundi le principe d'un soutien militaire à l'Arabie Saoudite, rapportent les médias locaux, une décision qui pourrait entraîner le Caire dans un conflit régional qui s'est amplifié après les attaques menées par les Houthis du Yémen contre le royaume wahhabite.

La demande est venue du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi qui a répondu aux sollicitations de Ryad. L'Arabie saoudite, partenaire politique et financier majeur du Caire, tente de ralentir l'avancée de la milice houthiste, alliée de l'Iran, vers le détroit stratégique de Bab el-Mandeb — donnant accès au canal de Suez, en Égypte.

Abdel Fattah al-Sissi a précisé mercredi dernier dans une lettre adressée au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, que l'aide égyptienne se limiterait à la défense du territoire et des frontières de l'Arabie Saoudite, sans engagement offensif au Yémen.

L'Égypte a rejoint la coalition dirigée par Ryad en mars 2015, mais elle ne s'est pas engagée publiquement dans des combats directs. Elle n'a pas non plus adhéré au pacte de défense mutuelle de La Mecque, signé en août dernier entre le royaume, le Pakistan et la Turquie.

(Reportage Menna Alaa Eldin, Eman Abouhassira et Nayera Abdallah; Rédigé par Hatem Maher et Nayera Abdallah; Version française Rihab Latrache, édité par Jean-Stéphane Brosse)