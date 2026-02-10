 Aller au contenu principal
L'effondrement de Saks Global montre les difficultés du modèle des grands magasins, selon le directeur général de Kering
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 10:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Luca De Meo, directeur général de Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci, a déclaré mardi que la crise au sein du conglomérat de grands magasins haut de gamme Saks Global montre que le modèle de distribution des grands magasins doit être réinventé.

S'adressant aux journalistes après avoir présenté les résultats annuels du groupe , De Meo a déclaré que Kering devait encore réduire sa dépendance à l'égard du commerce de gros.

