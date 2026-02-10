Ryanair et Safran (CFM) signent un accord de services pour "plusieurs milliards de dollars"

Le logo du groupe aéronautique français Safran est visible au siège de Safran Engineering Services à Blagnac

Ryanair et CFM International, coentreprise de Safran ‍Aircraft Engines et GE Aerospace, ont annoncé mardi la signature d'un accord en vue ‌de l'ouverture prévue de deux ateliers de maintenance des moteurs de la compagnie ​aérienne irlandaise à bas prix et ⁠de l'approvisionner en pièces détachées.

L'accord, d'une valeur de "plusieurs milliards de dollars", ⁠vise à "soutenir ‍l’ensemble de la flotte de Ryanair, ⁠soit près de 2.000 moteurs CFM56 et LEAP équipant ses Boeing 737", selon ​un communiqué.

"CFM accompagnera également Ryanair avec un contrat de services pour les moteurs CFM56 ⁠et LEAP, jusqu’à ce que ​les ateliers MRO de Ryanair soient ​pleinement opérationnels", ​précise le communiqué.

Les usines seront probablement implantées ​en Europe continentale ⁠et la première ouvrira ses portes en 2028, la solidité financière de Ryanair lui permettant d'acheter des pièces de rechange ‌à l'avance alors que l'ensemble du secteur connaît une pénurie, a déclaré son directeur général Michael O'Leary lors d'une conférence de presse.

(Tim Hepher, Gianluca Lo Nostro; version française ‌Augustin Turpin)