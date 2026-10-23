L'efficacité opérationnelle sauve Electrolux

Le fabricant suédois d'électroménager a publié vendredi un résultat opérationnel hors éléments exceptionnels de 912 MSEK, au-dessus des attentes, grâce à 1,4 MdSEK d'économies de coûts sur le seul trimestre. Mais il termine la période sur une perte nette de 340 MSEK et abaisse sa prévision annuelle sur les volumes, les prix et le mix produits. Le titre a bondi à l'ouverture avant de se tasser.

Le chiffre d'affaires d'Electrolux progresse de 5% à 33 919 MSEK, dont 3,5% de croissance organique, contre 33 486 MSEK attendus par le consensus. Le résultat opérationnel hors éléments exceptionnels atteint 912 MSEK, en hausse de 2%, pour un consensus à 867 MSEK.

En dessous de cette ligne, tout se dégrade. Le résultat opérationnel publié recule de 32% à 607 MSEK, après 305 MSEK d'éléments exceptionnels liés au partenariat avec le chinois Midea en Amérique du Nord et à la fermeture de l'usine de Rosario, en Argentine. Le résultat avant impôt tombe à 208 MSEK, et une charge fiscale de 548 MSEK, que le groupe attribue à un effet de calendrier sur ses provisions, transforme le tout en perte nette de 340 MSEK. Le consensus attendait un bénéfice de 64 MSEK.

Les coûts font tout le travail

"L'efficacité des coûts sauve une nouvelle fois la mise", résument les analystes de JPMorgan, qui saluent aussi la trésorerie.

Le chiffre le dit mieux. Les gains d'efficacité ont apporté 1,4 MdSEK au résultat opérationnel du trimestre, soit davantage que le résultat lui-même. Sans eux, le groupe aurait affiché une perte opérationnelle.

Le reste des moteurs est à l'arrêt ou négatif. Les facteurs externes pèsent lourdement, entre la hausse des matières premières et des coûts logistiques liée au conflit au Moyen-Orient et les droits de douane américains. Les investissements en innovation et en marketing continuent de peser.

La trésorerie, elle, est le bon point du trimestre. Le flux opérationnel après investissements atteint 3 608 MSEK, contre 624 MSEK un an plus tôt, porté par l'amélioration du besoin en fonds de roulement et par des remboursements de droits de douane américains. Le ratio d'endettement rapporté au résultat opérationnel avant amortissements s'améliore de 3,5 à 2,2 fois.

L'Amérique du Nord perd de l'argent

C'est le point que les dépêches ne chiffrent pas. La région pèse 35% des ventes du groupe et affiche une perte opérationnelle de 244 MSEK, contre un bénéfice de 25 MSEK un an plus tôt. Même en retraitant les éléments exceptionnels, elle reste déficitaire, à 90 MSEK de perte.

Les ventes y progressent de 2%, mais uniquement grâce aux hausses de prix destinées à compenser les droits de douane. Les volumes, eux, reculent, et le mix se dégrade. Yannick Fierling, le directeur général, constate que le consommateur nord-américain s'est déporté vers des gammes moins chères. Les expéditions du secteur ont chuté de 5% sur le trimestre aux Etats-Unis.

Les deux autres régions tiennent. L'Amérique latine dégage 584 MSEK hors exceptionnels, en hausse de 49%, et l'Europe et l'Asie 527 MSEK, stable.

Une prévision revue dans les deux sens

Electrolux abaisse sa prévision annuelle sur la contribution combinée des volumes, des prix et du mix produits, désormais attendue neutre contre positive auparavant.

Il relève en revanche l'apport attendu des économies de coûts, à environ 4 MdsSEK contre une fourchette de 3,5 à 4 MdsSEK. Les facteurs externes restent attendus nettement négatifs, et les investissements sont maintenus entre 3 et 3,5 MdsSEK.

Les perspectives de marché ne changent pas, avec des volumes neutres en Europe, négatifs en Amérique du Nord et positifs au Brésil.

Côté transformation, les trois coentreprises avec Midea en Amérique du Nord sont désormais opérationnelles, la dernière depuis le 1er octobre. L'usine d'Anderson a été fermée et doit être reconvertie dans le lavage.

Le titre a bondi jusqu'à plus de 10% peu après l'ouverture avant de revenir autour de 2,5% de hausse, ramenant sa baisse depuis le 1er janvier à environ 25%.