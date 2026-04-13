L'édito de McGeever : les fantasmes de Wall Street en matière de bénéfices pourraient bientôt être soumis à un dur contrôle de la réalité

Les investisseurs en actions sont optimistes par nature, mais la positivité qui règne à Wall Street est frappante. La question est maintenant de savoir si les prévisions des entreprises dans les semaines à venir vont dégonfler ces grands espoirs. (Crédits: Adobe Stock)

par Jamie McGeever

Il y a quelque chose qui ne colle pas. Les prix du pétrole aux États-Unis ont augmenté de plus de 70 % au cours de l'année écoulée, l'inflation reste supérieure à 3 % et le risque géopolitique est très élevé. Pourtant, les perspectives de Wall Street en matière de bénéfices ne pourraient être plus roses.

Alors que la saison des rapports du premier trimestre démarre cette semaine, le Nasdaq .IXIC est plus haut qu'il ne l'était avant le début de la guerre contre l'Iran le 28 février, et le S&P 500 .SPX n'est pas loin derrière. C'est presque comme si les six dernières semaines n'avaient pas eu lieu.

Mais même si le cessez-le-feu précaire au Moyen-Orient se transforme en une cessation permanente des hostilités - un grand "si" - les dommages économiques et l'impact sur les prix dureront encore des mois, voire des années.

L'ampleur de ces changements, leur durée et leur impact final sur l'économie américaine sont tous sujets à débat. Mais leur existence ne l'est pas.

Les économistes de la Bank of America résument bien la situation: "Même si le cessez-le-feu persiste, il est peu probable que nous revenions au scénario d'avant-guerre."

Pourtant, c'est exactement ce vers quoi Wall Street semble penser que nous nous dirigeons.

DE GRANDS ESPOIRS

D'une certaine manière, la nonchalance du marché boursier ne devrait pas surprendre, car Wall Street s'est montrée étonnamment résistante aux turbulences du second mandat du président américain Donald Trump .

La reprise après la tourmente tarifaire du "Liberation Day" il y a un an a été stupéfiante. Elle a souligné à quel point Wall Street est devenue résistante aux chocs et à quel point les investisseurs sont confiants dans le pouvoir de l'intelligence artificielle à faire fructifier l'argent.

Dans ce contexte, la prévision consensuelle de LSEG d'une croissance de 13,9 % en glissement annuel pour les bénéfices du premier trimestre semble raisonnable. Cela correspondrait aux quatre trimestres précédents et pourrait contribuer à justifier le retour du Nasdaq et du S&P 500 à leurs niveaux d'avant-guerre.

Les perspectives pour le reste de l'année, en revanche, laissent plus perplexe.

Le consensus prévoit une croissance des bénéfices pour les trois trimestres restants de 20 %, 22 % et 19,9 %, respectivement. Selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les bénéfices chez LSEG, cela représenterait la plus forte croissance des bénéfices des entreprises américaines depuis 2018, si l'on exclut l'année 2021, faussée par la pandémie.

Mais si l'Amérique des affaires veut accumuler des bénéfices à une telle vitesse, elle devra surmonter un nombre croissant d'obstacles.

LES NUAGES ÉCONOMIQUES S'ASSOMBRISSENT

L'odeur de la stagflation est dans l'air.

Le rapport sur l'indice des prix à la consommation a montré vendredi que les prix de l'essence en mars ont augmenté de 21 % par rapport au mois précédent, tandis que les autres carburants, y compris le diesel, ont grimpé de plus de 30 %. Il s'agit dans les deux cas de hausses record.

Pendant ce temps, les consommateurs n'ont jamais été aussi moroses. L'enquête de l'Université du Michigan , également publiée vendredi, a montré que le moral des consommateurs s'était effondré pour atteindre son niveau le plus bas jamais enregistré.

Il est facile de comprendre pourquoi. Cette année, la croissance sera probablement plus faible qu'elle ne l'aurait été en l'absence de guerre.

Les économistes de Bank of America ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance du produit intérieur brut desÉtats-Unis pour 2026 (GDP). de 50 points de base à 2,3 %, ce qui constitue une révision importante. Ils ont également relevé de 70 points de base, à 3,1 %, leurs prévisions concernant l'inflation des dépenses de consommation personnelle de base (PCE ).

Et cela pourrait être optimiste: avec un pétrole CLc1 70% plus cher qu'il y a un an, l'inflation globale pourrait s'approcher de 4%, s'éloignant encore plus de l'objectif de 2% de la Réserve Fédérale.

Cette situation a modifié la trajectoire attendue des taux d'intérêt américains au cours des prochains mois. Au début de l'année, les marchés à terme tablaient sur un assouplissement de 60 points de base d'ici à décembre. Ces attentes se sont maintenant évaporées, et la prochaine décision de la Fed semble aussi bien être une hausse qu'une baisse - ce qui était impensable il y a seulement six semaines.

Bien entendu, rien de tout cela n'est gravé dans le marbre. L'économie est beaucoup moins gourmande en pétrole qu'elle ne l'était auparavant, le sentiment des consommateurs est de moins en moins lié aux habitudes de dépenses réelles, et les entreprises pourraient s'avérer résistantes si ces chocs sont de courte durée.

Il serait néanmoins remarquable que rien de tout cela ne vienne entamer les bénéfices.

Pour commencer, une grande partie de cette explosion des bénéfices devrait être alimentée par l'industrie technologique. Les bénéfices de ce secteur tout puissant devraient augmenter de 46 % au premier trimestre, ce qui signifie que la technologie devrait représenter près de 80 % de la croissance totale des bénéfices, qui devrait atteindre 74 milliards de dollars.

Mais "Big Tech", avec ses 800 milliards de dollars de dépenses en capital prévues cette année pour des centres de données à forte consommation d'énergie et d'autres infrastructures d'intelligence artificielle - dont une grande partie est financée par la dette - est aujourd'hui particulièrement sensible à la fois à la flambée des prix de l'énergie et au coût de l'argent.

Les investisseurs en actions sont optimistes par nature, mais la positivité qui règne à Wall Street est frappante. La question est maintenant de savoir si les prévisions des entreprises dans les semaines à venir vont dégonfler ces grands espoirs.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.)