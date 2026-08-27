L'édito de Home : les États-Unis ont besoin de plus d'aluminium… et ils en ont besoin tout de suite

Barres d'aluminium (Crédits: Adobe Stock)

Les États-Unis ont « désespérément » besoin de plus d'aluminium, a déclaré le président Donald Trump lors d'un rassemblement virtuel en faveur de Mike Mazzei, qui vient de remporter l'investiture républicaine pour le poste de gouverneur de l'Oklahoma. Cet État accueille un nouveau projet de fonderie de grande envergure , une coentreprise entre le producteur américain Century Aluminum CENX.O et Emirates Global Aluminium (EGA). Ce projet bénéficie d'un financement fédéral de 500 millions de dollars et correspond exactement au type d'investissement spectaculaire que Donald Trump espérait lorsqu'il a relevé les droits de douane sur les importations d'aluminium à 50 % en juin dernier.

Le problème, cependant, est que même si la construction sur le site d'Inola débute comme prévu d'ici la fin de cette année, l'usine ne commencera à produire de l'aluminium fondu que dans trois ans au plus tôt.

C'est une attente bien trop longue pour le Pentagone.

JEUX DE GUERRE

Le ministère de la Défense (DoD) a organisé un jeu de guerre en juillet dernier afin d'évaluer la résilience du pays en matière d'aluminium dans l'éventualité d'un conflit à grande échelle en 2027.

Quatre-vingts participants ont été sélectionnés parmi les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en aluminium, les associations professionnelles et plusieurs ministères.

Parmi les options stratégiques privilégiées figuraient les mesures évidentes, telles que la construction de nouvelles fonderies, la modernisation des anciennes et l'intensification du recyclage. Toutes ces mesures permettraient d'améliorer « les résultats globaux de l'industrie de l'aluminium », ont noté les auteurs du rapport de l'Agence logistique de la Défense (DLA) consacré à cet exercice.

Mais, ont-ils averti, aucune de ces solutions ne permettrait de répondre aux « besoins à court terme du ministère de la Défense en aluminium et en HPA d'ici deux ans ».

HPA signifie « aluminium de haute pureté » (high-purity aluminium), et ce sujet est particulièrement préoccupant pour les planificateurs du Pentagone.

FRAPPE PRÉCISE

Le secteur américain de la défense ne représente qu'environ 5 % de la demande nationale d'aluminium, mais sa part est « nettement plus élevée » en ce qui concerne l'HPA, qui, sous forme d'alliage, est utilisé dans certains des systèmes les plus essentiels du Pentagone.

Il n'existe qu'un seul producteur national d'HPA, ce qui rend le Pentagone fortement dépendant des importations, dont la plupart proviennent des Émirats arabes unis, selon le rapport de la DLA. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce que l'Iran bombarde la fonderie d'Al Taweelah de l'EGA en mars. La fonderie est en cours de réparation, et un quart de ses cellules électrolytiques sont désormais opérationnelles, a annoncé mercredi l'EGA .

Mais les importations américaines en provenance des Émirats arabes unis ont fortement chuté depuis l'attaque et il faudra du temps pour que la fonderie retrouve sa pleine capacité.

Ironie du sort, le ministère américain de la Défense a organisé un deuxième exercice de simulation de crise, réservé aux participants gouvernementaux, afin d'examiner des scénarios de perturbation tels que des pannes à la fonderie d'Alcoa AA.N à New York, et à l'usine d'HPA d'Arconic, dans l'Iowa.

Ces scénarios n'incluaient pas d'attaque hostile contre le plus grand fournisseur étranger d'HPA de l'armée américaine.

La seule solution à court terme issue de cet exercice — la constitution de stocks d'HPA et de ses alliages — vient de se compliquer considérablement.

CONCURRENCE

Le casse-tête du Pentagone concernant l'HPA s'inscrit dans un problème plus large. Le rétablissement de la capacité de production d'aluminium aux États-Unis est une tâche de longue haleine. Or, le marché a besoin de plus de métal dès maintenant.

L'impact des droits de douane sur la production nationale a été modeste jusqu'à présent.

Century a réactivé une capacité annuelle de 50 000 tonnes dans sa fonderie de Mount Holly, en Caroline du Sud, permettant ainsi à l'usine de fonctionner à pleine capacité.

Magnitude 7 Metals rouvre une fonderie datant des années 1970 dans le Missouri après l'avoir fermée en 2024. La remise en service de la première ligne de fonderie, d'une capacité de 75 000 tonnes par an, est prévue d'ici la fin de l'année. De nombreux investissements ont été réalisés dans les capacités de recyclage, un maillon de la chaîne d'approvisionnement qui a connu une croissance de l'emploi supérieure à 20 % entre 2024 et 2026, selon l'Aluminum Association.

Mais le déficit d'approvisionnement national reste important. La dépendance des États-Unis vis-à-vis des importations s'élevait à 60 % l'année dernière, selon l'U.S. Geological Survey.

Cette tension se manifeste dans la « Midwest Premium » américaine, qui correspond à la majoration par rapport au cours de la Bourse des métaux de Londres (LME) payée par les acheteurs américains de métal physique. La prime au comptant du CME

AUPc1 s'élève à 2 467 dollars la tonne, soit environ 850 dollars de plus par tonne que le niveau implicite d'un droit de douane de 50 %.

La perte de production dans le Golfe a déclenché une ruée mondiale sur le métal, et les acheteurs américains se retrouvent en concurrence avec l'Europe et l'Asie pour s'approprier les quantités disponibles.

DEMANDEZ À UN AMI

L'administration Trump vient de proposer une nouvelle mesure incitative en faveur des fonderies d'aluminium, sous la forme d'une réduction de 25 % des droits de douane à l'importation pour toute entreprise construisant, agrandissant ou rénovant des capacités de fonderie sur le territoire américain. Le Canada, en revanche, ne bénéficiera pas d'une réduction similaire comme prévu après l'échec des négociations commerciales , ce qui a conduit à une escalade des droits de douane plutôt qu'à une désescalade.

Le pays reste le premier fournisseur d'aluminium primaire sur le marché américain, bien qu'il ait réorienté une part croissante de ses volumes vers l'Europe ces derniers mois.

Mais même si le Canada pouvait et voulait exporter l'intégralité de sa production au-delà de la frontière, cela ne suffirait toujours pas à combler le déficit américain, selon les analystes de Morgan Stanley. Chaque tonne supplémentaire importée resterait soumise à un droit de douane de 50 %, et la prime du Midwest en tiendrait compte.

Toutefois, le Canada offre une solution à court terme au casse-tête de l'aluminium auquel sont confrontés les planificateurs militaires américains, comme le souligne le rapport de la DLA.

Si les États-Unis devaient augmenter leur production d'aluminium en cas de conflit à grande échelle, un protocole d'accord entre les deux pays prévoit un dispositif spécial en vertu duquel le Canada donnerait la priorité aux achats destinés à la défense américaine.

Le Pentagone devra toutefois peut-être s'y prendre avec diplomatie.

par Andy Home

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)