L'edito de Dolan / le bilan mondial, qui s'élève à 1,8 billiard de dollars, recèle un problème latent

Un billet de 100 dollars. (Crédits: Adobe Stock)

Les immenses richesses qui composent le bilan financier mondial, d'un montant de 1,8 billiard de dollars, pourraient témoigner de la bonne santé de l'économie mondiale. Mais la croissance rapide du patrimoine net des ménages, qui a atteint quelque 570 billions de dollars l'année dernière, est de plus en plus tirée par la valeur comptable des actions, s'éloignant ainsi de la valeur des actifs tangibles et des performances économiques sous-jacentes.

Ce constat rend ce bilan de santé bien plus précaire.

L'analyse chiffrée annuelle réalisée par le cabinet de conseil McKinsey & Company s'efforce de dresser un tableau financier mondial à travers le prisme du bilan, en estimant l'ampleur des actifs, des passifs et de la richesse interdépendants à l'échelle mondiale.

Les disparités nationales peuvent être marquées, mais le tableau d'ensemble montre clairement que la richesse nette des ménages croît plus rapidement que le PIB mondial.

Les actions ont été le principal moteur de cette croissance dans toutes les grandes économies l'année dernière. L'essor de l'intelligence artificielle a fait grimper les marchés boursiers mondiaux de 20 % l'année dernière, malgré les perturbations commerciales majeures aux États-Unis et alors même que la croissance du PIB réel stagnait près de sa moyenne à long terme.

Selon le rapport McKinsey, la richesse des ménages a progressé de 7,3 % à l'échelle mondiale l'année dernière, un chiffre bien supérieur à la moyenne annuelle de 5,9 % enregistrée depuis 2000. Environ 57 % de cette progression est imputable aux actions, contre seulement 15 % à l'immobilier – ce qui marque un changement radical par rapport à la composition moyenne des moteurs de la richesse au cours des 25 dernières années, période durant laquelle l'immobilier avait généré plus de la moitié de la hausse de la richesse.

Pour replacer cela dans son contexte, l'immobilier représente actuellement environ la moitié de la richesse nette mondiale des ménages. Les actions et les fonds d'investissement en représentent environ un quart, tandis que 20 % sont investis dans les obligations et les retraites et 20 % dans les dépôts en espèces. Les emprunts, qui représentent environ 15 %, viennent en déduction du total. La part des actions est légèrement plus élevée – proche d'un tiers – aux États-Unis.

Tout va donc pour le mieux, à moins que l'on ne considère que les marchés boursiers sont gravement déséquilibrés et se dirigent vers un krach.

Et c'est précisément là que les auteurs du rapport concentrent leurs inquiétudes, s'alarmant du « décalage croissant » entre les actions et l'économie réelle mondiale, des risques d'une correction brutale et de l'aggravation des inégalités dans la répartition des actifs.

L'année dernière, par exemple, la valeur des actions américaines a grimpé en flèche pour atteindre 2,4 fois les actifs nets des entreprises, la part des bénéfices dans le PIB américain étant désormais le double de son niveau de 2000.

Les plus-values comptables ont représenté la part du lion de la hausse de 40.000 milliards de dollars de la richesse des ménages l'année dernière. Seuls 20 % provenaient de nouveaux investissements nets – dans des actifs réels tels que les machines et équipements, les logements et bâtiments, les infrastructures et la propriété intellectuelle, nets d'amortissements – contre 30 % en moyenne entre 2000 et 2024. Les valorisations des actifs existants ont augmenté de 4 points de pourcentage plus vite qu'une inflation déjà élevée.

« Lorsque le bilan devance l'économie sous-jacente, des faiblesses peuvent être mises en évidence », a déclaré McKinsey. « Lorsque les valeurs immobilières et boursières augmentent plus rapidement que le PIB, les capitaux peuvent être affectés de manière disproportionnée au rachat d'actifs, parfois avec un effet de levier important. Cela peut faire grimper les valorisations, mais priver l'économie du type d'investissement générateur de croissance à long terme. »

« Pour les ménages, la richesse augmente, mais uniquement sur le papier, ce qui accroît les risques de corrections ultérieures. La hausse de la valeur des actifs tend également à aggraver les inégalités de richesse, car les détenteurs actuels de patrimoine enregistrent des gains importants tandis que l'accès aux marchés d'actifs devient plus difficile pour d'autres – par exemple, les jeunes ménages qui tentent d'acheter un logement. »

RECONNEXION

Ces problèmes sont bien documentés, mais ils soulèvent la question du moment. La flambée boursière fulgurante alimentée par l'IA et la frénésie d'investissements des dernières années seront-elles justifiées par les rendements réels et les gains de productivité à long terme?

Cette question suscite davantage d'inquiétude que d'habitude cette semaine, alors que les principaux « hyperscalers » de l'IA publient leurs résultats.

S'il existe ne serait-ce qu'un doute raisonnable quant à la justification de ces valorisations boursières, leur retournement pourrait avoir des répercussions considérables.

D'une part, la question des actions est très centrée sur les États-Unis, ceux-ci représentant près de la moitié des actions détenues dans l'ensemble des pays de l'échantillon McKinsey. Et la valeur des actions américaines a grimpé à 2,4 fois l'actif net l'année dernière, alors que ce chiffre oscillait autour de 1,0 dans la plupart des autres pays.

Mais un recul des actions américaines affecterait également les ménages du monde entier. Plus d'un tiers des engagements liés aux actions américaines sont dus à des entités étrangères, comme le montre clairement l'énorme déficit de la position d'investissement internationale nette des États-Unis. Quelle est donc la conclusion du rapport? Il réitère ses trois scénarios principaux. Soit nous assistons au miracle de productivité promis que les partisans de l'IA nous annoncent, soit une inflation persistante finira par éroder la valeur réelle des actifs et des dettes, et rééquilibrera le bilan par rapport au PIB nominal. La troisième option est une correction douloureuse au cours de laquelle les épargnants et l'économie sous-jacente subiront une longue période de repli.

Faites vos paris dès maintenant.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Mike Dolan