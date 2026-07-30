Dopé par la demande militaire, BAE Systems améliore ses prévisions de croissance

Le groupe de défense britannique BAE Systems a relevé ses prévisions de croissance pour l'année en cours face à la demande militaire croissante, dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et en Ukraine.

( AFP / ADRIAN DENNIS )

"Les menaces à l'échelle mondiale sont extrêmement volatiles et les gouvernements réagissent par des augmentations durables de leurs budgets de défense", ce qui profite au secteur, résume le directeur général du groupe, Charles Woodburn, dans le communiqué.

La société prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires annuel entre 8% et 10%, contre une précédente estimation comprise entre 7% à 9%.

Son bénéfice net semestriel est en hausse de plus de 5% à 1,02 milliard de livres (1,19 milliard d'euros), tandis que son chiffre d'affaires progresse de 8% à 14,62 milliards de livres.

Le carnet de commande continue de voler de record en record, à 84 milliards de livres.

Sous pression du président américain Donald Trump et face à la menace russe, les pays de l'Otan se sont engagés en juin 2025 à investir 5% de leur PIB en faveur de la défense et de la sécurité à l'horizon 2035, dont 3,5% pour les dépenses strictement militaires, favorisant plus encore les dépenses dans ces secteurs.

Le Royaume-Uni a annoncé mercredi soir un investissement de 8,4 milliards de livres (9,8 milliards d'euros) pour la prochaine étape de son programme de construction de sous-marins nucléaires.

Dans ce cadre, BAE Systems a notamment été chargé de livrer quatre sous-marins à propulsion nucléaire pour renforcer la dissuasion nucléaire britannique, pour 5,9 milliards de livres.

Le cours de l'action de BAE Systems était en hausse de 0,54% peu avant 09H00 GMT à la Bourse de Londres.