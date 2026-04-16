L'édito d'Andy Home / l'aluminium en crise : guerre, tarifs douaniers et un marché qui tourne à vide

Barres d'aluminium (Crédits: Adobe Stock)

par Andy Home

La guerre en Iran déclenche une crise sans précédent sur le marché mondial de l'aluminium, avec des répercussions potentiellement dévastatrices sur des secteurs aussi divers que la construction, l'emballage, le transport et l'énergie verte.

Même si la guerre devait prendre fin demain, Emirates Global Aluminium pourrait mettre jusqu'à un an pour se remettre des dommages infligés par un tir de missile sur son usine d'électrolyse Al Taweelah le mois dernier.

Aluminium Bahrain ALBH.BH , la plus grande usine de production à site unique en dehors de la Chine, a également été touchée , bien que l'étendue des dégâts soit actuellement inconnue. Alba avait déjà réduit sa production avant l'attaque, tout comme Qatar Aluminium, en raison d'une pénurie d'électricité.

Le transport maritime par le détroit d'Ormuz étant fortement limité, la perte de production pourrait encore augmenter à mesure que les fonderies épuisent leurs stocks de matières premières.

Selon la société de conseil WoodMackenzie, le marché mondial devrait connaître cette année un déficit de l'offre pouvant atteindre 4 millions de tonnes métriques.

Les acheteurs occidentaux seront les premiers touchés par cette baisse massive de l'offre et les décideurs politiques devront faire des choix difficiles dans les semaines à venir s'ils veulent en atténuer l'impact.

Une faible couverture des stocks

Autrefois, le marché aurait pu se tourner vers le London Metal Exchange (LME) pour obtenir du métal supplémentaire. Les stocks enregistrés ont dépassé les 5 millions de tonnes au cours de la première partie de la dernière décennie.

Depuis, les stocks du LME se sont réduits à moins de 400 000 tonnes, auxquelles s'ajoutent 100 000 tonnes hors mandat.

Les entrepôts du CME ont également été dévalisés. Le total des stocks livrables a chuté de 70 % depuis le début de l'année et ne s'élève plus qu'à 1 864 tonnes.

Même ces chiffres sont trompeurs. Le métal russe, que de nombreux utilisateurs occidentaux ne peuvent pas utiliser en raison des sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine , représentait 270 000 tonnes des stocks enregistrés au LME à la fin du mois de mars.

Les négociants se sont battus sur la composante non russe. Quelqu'un a annulé 98 000 tonnes d'aluminium indien enregistré au LME au cours de la première semaine de mars, avant d'en réaffirmer la majeure partie la semaine dernière, alors que les écarts de temps explosaient.

Le spread de référence cash-to-three-months CMAL0-3 s'est infléchi vers un backwardation de 95,50 $ par tonne, le plus serré que le marché ait connu depuis 2007.

Contraintes énergétiques

Il existe une capacité de fusion inutilisée, en particulier aux États-Unis et en Europe, qui pourrait en théorie être réactivée afin d'atténuer la pression sur les approvisionnements en métal physique.

Toutefois, la plupart de ces capacités ont été mises hors service lors des précédentes crises énergétiques. Les fonderies produisent du métal par électrolyse, et une fonderie typique peut consommer autant d'énergie qu'une ville de la taille de Boston.

Compte tenu de l'impact de la guerre en Iran sur les prix de l'énergie, il semble très peu probable que les capacités mises en sommeil reviennent, si tant est qu'il y en ait.

En effet, la pénurie mondiale d'énergie abordable a déjà entraîné de nouvelles fermetures avant même le début des hostilités dans le Golfe.

La fonderie d'aluminium Mozal au Mozambique, détenue et exploitée majoritairement par la société australienne South32

S32.AX , a été placée en entretien et en maintenance en mars, après que la société n'a pas réussi à obtenir un contrat de fourniture d'énergie économiquement viable.

Même en tenant compte d'une production recyclée plus importante et d'une demande plus faible en raison de l'impact de l'énergie sur l'activité manufacturière, "il est impossible d'échapper à un déficit important sur le marché mondial de l'aluminium au cours des 18 prochains mois", selon WoodMackenzie.

Des choix désagréables

C'est dans les pays occidentaux que ce déficit se fera le plus sentir, ce qui obligera les gouvernements à faire des choix difficiles.

Deux pays pourraient contribuer à combler ce déficit.

Le premier est la Chine, premier producteur mondial d'aluminium. Le problème est que la Chine a tendance à transformer la majeure partie de son métal en produits semi-finis tels que le fil, la tôle et le fil métallique.

Le reste du monde a passé la dernière décennie à ériger des barrières commerciales contre le flot d'exportations chinoises, accusant Pékin de saper ses concurrents.

Les utilisateurs occidentaux d'aluminium ont besoin de métal primaire et d'alliages, et non d'exportations de produits chinois bon marché.

Il reste donc la Russie, qui produit à la fois du métal primaire et toute une série d'alliages à valeur ajoutée produits dans le Golfe.

Les fabricants japonais montrent déjà des signes de retour à l'approvisionnement russe, après s'être auto-sanctionnés après l'invasion de 2022.

Les acheteurs américains et européens auraient besoin de dérogations aux sanctions gouvernementales pour suivre le mouvement.

La situation aux États-Unis est aggravée par la décision du président Donald Trump d'augmenter les droits de douane sur l'aluminium importé à 50 %.

Cela a fait grimper le coût des lingots importés à plus de 2 500 dollars la tonne au-dessus du prix du LME CMAL3 , qui oscille lui-même à 3 580 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis quatre ans.

Pour l'instant, cela reste une équation de prix et de coûts. Plus la perturbation dans le Golfe se prolonge, plus les stocks s'épuisent rapidement.

À un moment donné, il se peut que la question du prix ne se pose plus du toutet qu'il s'agisse simplement de disposer de suffisamment de métal pour répondre aux commandes de fabrication.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)