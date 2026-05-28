L'économiste en chef de la BCE prévoit des répercussions durables de la guerre en Iran sur l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de Lane aux paragraphes 2 à 3 et 6 à 10, ainsi que les prévisions au paragraphe 5) par Leika Kihara

Le choc énergétique provoqué par le conflit au Moyen-Orient aura probablement un impact durable sur l'inflation, même si une solution rapide est trouvée à la guerre , a déclaré jeudi Philip Lane, économiste en chef de la Banque centrale européenne.

Alors que les prix du pétrole avaient historiquement tendance à revenir à leurs niveaux initiaux après une flambée, la situation actuelle pourrait être différente, car les coûts énergétiques pourraient rester élevés, les pays reconstituant leurs stocks ou diversifiant leur mix énergétique, a-t-il expliqué.

"Nous avons connu une baisse soudaine, assez rapide et importante de l'offre mondiale de pétrole, qui a été masquée jusqu'à présent par les stocks", a déclaré Lane lors d'une conférence organisée par la Banque du Japon et son groupe de réflexion à Tokyo.

"Même si le choc énergétique initial commence à s’atténuer, les effets de second tour persisteront pendant un certain temps", a-t-il ajouté.

Le choc énergétique faisant grimper les prix, les marchés financiers ont déjà pleinement intégré deux hausses du taux de dépôt de 2 % de la BCE et estiment à environ 50 % la probabilité d’une troisième hausse au cours de l’année prochaine. Les économistes se montrent plus prudents et ne prévoient que deux hausses, suivies d’une baisse mi-2027, selonun sondageReuters .

Lane a déclaré que les chocs énergétiques passés pouvaient fournir des enseignements en matière de politique monétaire, notamment que la hausse des coûts de l'énergie pouvait faire grimper l'inflation de manière abrupte et déclencher "toutes sortes de mécanismes non linéaires" amplifiant les hausses de prix.

"Mais ce n’est pas la même non-linéarité que celle que nous avons connue il y a quatre ans", lorsque les perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Ukraine et la forte demande résultant de la réouverture post-COVID ont fait grimper l’inflation, a-t-il déclaré.

Les banques centrales doivent prendre en compte tout choc important et son impact potentiel sur l’inflation, mais éviter de réagir de manière excessive dans la définition de la politique monétaire, a déclaré Lane.

"Il faut faire preuve de finesse pour analyser la transmission monétaire, la confiance des consommateurs et tous ces différents mécanismes", a-t-il déclaré.

Si certaines pressions inflationnistes liées à un choc d’offre s’atténuent avec le temps, il est important que les banques centrales s’assurent "qu’il n’y ait pas de croyance persistante au sein de la population ou parmi les secteurs fixant les prix selon laquelle l’inflation va rester trop élevée pendant trop longtemps", a-t-il déclaré.