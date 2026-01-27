L'économie guyanaise devrait croître de 16,2 % en 2026, le secteur pétrolier restant le principal moteur, selon le ministre des finances

(Refonte des projections pour 2026) par Kemol King

L'économie de la Guyane devrait croître de 16,2% en 2026, ralentissant de 19,3% en 2025, le secteur du pétrole et du gaz continuant à stimuler l'expansion, a déclaré lundi le ministre des Finances Ashni Singh.

M. Singh, qui présentait le budget annuel du pays, a déclaré que le secteur pétrolier devrait croître de 17,9 % cette année, contre 21 % en 2025 et 57,7 % en 2024, et devrait produire en moyenne 840 000 barils par jour (bpd).

Le ministre prévoit 309 exportations de cargaisons de pétrole brut, contre 260 l'année dernière, et estime les recettes pétrolières à environ 2,79 milliards de dollars. Une cargaison de pétrole brut contient environ un million de barils.

Le secteur pétrolier devrait rester au cœur de la croissance économique en 2026, la production d'un cinquième projet offshore devant commencer plus tard dans l'année.

ExxonMobil XOM.N a augmenté sa capacité de production de pétrole en Guyane à plus de 900 000 bpj l'année dernière, et un nouveau projet qui devrait être développé cette année augmentera encore la production jusqu'à 1,15 million de bpj.

On s'attend à ce que le gouvernement maintienne une position budgétaire axée sur les infrastructures, en déployant les recettes pétrolières pour soutenir ses objectifs de construction de 40 000 logements sur cinq ans et d'expansion des réseaux routiers.

En 2025, l'économie a enregistré une croissance à deux chiffres pour la sixième année consécutive, même si la croissance de la production et des exportations de pétrole a ralenti par rapport aux années précédentes. Le secteur non pétrolier a progressé de 14,3 %, principalement grâce à l'agriculture, à l'exploitation minière, à la construction et à l'industrie des services, a déclaré M. Singh.

"Notre croissance économique réelle globale continue d'être soutenue par une forte expansion de l'activité pétrolière et gazière, ainsi que par une croissance soutenue dans les secteurs non pétroliers de l'économie", a-t-il déclaré.

La production de brut en 2025 s'est élevée à 261,1 millions de barils, contre 225,4 millions en 2024, un consortium dirigé par ExxonMobil ayant démarré les opérations d'un quatrième projet pétrolier en août. La totalité de la production pétrolière de la Guyane est contrôlée par le groupe dirigé par ExxonMobil.

La Guyane est le plus récent producteur de pétrole d'Amérique latine et est devenue ces dernières années le cinquième exportateur de brut de la région après le Brésil, le Mexique, le Venezuela et la Colombie.