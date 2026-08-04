L'Ebit d'Hugo Boss au deuxième trimestre dépasse les prévisions et confirme ses perspectives pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de l'entreprise aux paragraphes 3, 4 et 5, du paragraphe clé au paragraphe 6 et du commentaire du directeur général au paragraphe 8) par Ozan Ergenay

Le groupe de mode allemand Hugo Boss

BOSSn.DE a annoncé mardi un résultat d'exploitation au deuxième trimestre supérieur aux attentes et a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année malgré une demande des consommateurs modérée.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a reculé à 59 millions d’euros (68 millions de dollars), contre 81 millions un an plus tôt, mais a dépassé la prévision moyenne des analystes de 52 millions d’euros issue d’un sondage réalisé par la société .

À taux de change constants, le chiffre d’affaires a reculé de 9 % à 905 millions d’euros, soit un peu en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 907 millions d’euros, les efforts de réorientation stratégique et un contexte de consommation morose ayant continué à peser sur la demande.

Hugo Boss a indiqué que l’incertitude macroéconomique et les tensions géopolitiques sont restées un frein au cours du trimestre, en particulier en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

"La baisse de la fréquentation des magasins au Moyen-Orient, suite aux développements géopolitiques, a exercé une pression supplémentaire sur les performances régionales", a déclaré la société.

Le directeur général, Daniel Grieder, a déclaré qu’Hugo Boss se réjouissait des progrès réalisés au premier semestre malgré la persistance des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques.

Il a ajouté que ce trimestre avait marqué une nouvelle avancée dans la mise en œuvre de la stratégie "Claim 5" du groupe, visant à améliorer la rentabilité et l’efficacité opérationnelle.

La société a confirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2026.