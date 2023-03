L’eau : source d’opportunités pour les investisseurs ?

(Crédits photo : Freepik / Frimufilms - )

La Journée mondiale de l'eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, célèbre l'eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre.

Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. L'un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l'eau est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable 6 : eau propre et assainissement, pour tous d'ici à 2030.

Un enjeu qui amène certaines sociétés de gestion à s'y intéresser de près…

Un enjeu aussi bien social…

40% de la population vit déjà dans des zones soumises au stress hydrique. Et la demande devrait encore augmenter de 5% d'ici 30 ans. « L'accès à l'eau est une problématique de plus en plus pressante, les ressources s'amenuisent tandis que la demande en eau potable et en solutions d'assainissement augmente. Selon l'ONU, seulement un tiers des pays du monde disposera de ressources en eau gérées de manière durable d'ici à 2030. Il devient urgent d'investir dans ce secteur », souligne le Conseil consultatif thématique de Pictet Asset Management.

C'est pour cela que cette journée existe : sensibiliser les peuples au soin que nous devons tous prendre avec cette denrée naturelle qui risque de devenir de plus en plus rare. Car si l'eau dans le monde représentait 100 litres, l'eau utilisable serait l'équivalent... d'une demi-cuillère à café !

« L'eau est évidemment un enjeu essentiel au quotidien qui peut être dramatique », renchérit Alban Préaubert, Analyste-Gérant chez Sycomore Asset Management. Ainsi, la société de gestion finance par exemple des entreprises fournissant des services de traitement de l'eau, d'exploitation et maintenance des réseaux et de gestion des ressources en eau, tout en prenant en compte les autres enjeux de durabilité, notamment via l'analyse de la contribution sociétale des projets.

… qu'environnemental

Le rôle de l'eau dans les enjeux de préservation de la biodiversité est fondamental. « Dans un univers d'investissement qui inclut la pollution, les espèces invasives et les changements dans l'usage des sols et de la mer, les fonds d'investissement consacrés à la thématique de l'eau peuvent jouer un rôle en tant qu'élément essentiel du mandat plus vaste des investissements dans la biodiversité, assurent ainsi Arnaud Bisschop et Simon Gottelier, Gérants chez Thematics Asset Management.

De plus, certaines valeurs de cet univers d'investissement intègrent les 5 principaux facteurs de perte de biodiversité mis en évidence par l'IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), permettant d'établir un cadre pour l'ensemble des opportunités accessibles dans une optique de préservation de la biodiversité. Alors que plusieurs entités gouvernementales et non gouvernementales tirent déjà la sonnette d'alarme sur la nécessité de placer la biodiversité au centre des préoccupations, il est clair que des investissements réfléchis dans la chaîne de valeur de l'eau peuvent apporter une solution à l'un des plus grands enjeux auxquels est confrontée l'humanité. « En d'autres termes, l'importance intrinsèque de l'eau dans la création d'un monde durable et biodiversifié est aussi essentielle à la santé de la planète que la consommation de la ressource elle-même », résument les gérants de Thematics Asset Management.

Pour certains acteurs, la thématique est indissociable de celle du traitement des déchets. « Toute ville sera vite paralysée si la gestion de l'eau et des déchets ne fait pas partie de ses priorités. Tout cela crée diverses opportunités d'investissement dans deux secteurs qui restent peu suivis par les analystes », estime Velislava Dimitrova, gérante chez Fidelity International. « Les eaux usées et les déchets sont engendrés par l'activité humaine. Ils ont donc un impact direct sur le milieu naturel où ils sont rejetés. La gestion responsable des volumes croissants d'eaux usées et des déchets est donc un véritable défi - tant sanitaire qu'environnemental ! » complète Karen Georges, gérante actions chez ECOFI.

In fine, ces préoccupations sanitaires et climatiques stimulent la demande dans le secteur de l'eau. Selon Justin Winter, gérant de stratégies dédiées à l'eau, et Daniel Morris, responsable de la stratégie de marché, chez BNP Paribas Asset Management, ce marché de plusieurs milliards de dollars est de plus en plus dépendant des nouvelles technologies. Les solutions concernées vont des compteurs et pompes intelligents aux capteurs d'alerte d'inondation, sous oublier les technologies hydriques d'eau ultrapure ou encore les tests de détection des microplastiques, des produits chimiques "éternels" (PFAS) et des traces de virus. « Investir dans les actions du secteur de l'eau, c'est profiter d'un solide potentiel de croissance et d'innovation sur plusieurs décennies. Sur ce segment, la demande touche tout l'écosystème de l'économie, du vieillissement des infrastructures au traitement efficace des eaux usées en passant par la fourniture d'une eau potable saine », indiquent les experts de BNP Paribas Asset Management.