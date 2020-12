Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'avocat de Trump Rudy Giuliani positif au COVID-19 Reuters • 06/12/2020 à 22:25









6 décembre (Reuters) - Rudy Giuliani, un des principaux avocats de Donald Trump, a été contaminé par le COVID-19, a annoncé dimanche le président américain. Âgé de 76 ans, l'ancien maire de New York est l'un des principaux artisans de la riposte judiciaire menée dans les prétoires par Donald Trump pour faire établir une victoire électorale qu'il estime usurpée par les démocrates. "@RudyGiuliani, de loin le meilleur maire de l'histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour dénoncer l'élection la plus corrompue (de loin !) de l'histoire des Etats-Unis, a été testé positif au virus chinois", a écrit Donald Trump sur Twitter. (Jan Wolfe et Karen Freifeld; version française Nicolas Delame)

