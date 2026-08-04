L'avis d'Oddo BHF sur un rapprochement AstraZeneca/Bristol-Myers Squibb

En forte baisse hier (-8,96%), le titre AstraZeneca était victime de la défiance des investisseurs vis-à-vis d'un rapprochement entre le laboratoire britannique et son homologue américain. Dans une note, Oddo BHF se penche sur les tenants et les aboutissants d'une telle opération.

Selon des informations du Financial Times, AstraZeneca a envisagé un rapprochement avec Bristol-Myers Squibb, une société présente dans les domaines de l'oncologie, du cardiométabolique et de l'immunologie, des secteurs dans lesquels AstraZeneca est également présent.

Une fusion entre les deux laboratoires renforcerait la présence d'AZ aux Etats-Unis avec 50% des ventes combinées dans le pays, contre 42% actuellement pour le Britannique. Toutefois, le broker met en garde sur l'exposition à l'expiration des brevets qui passerait à 33% pour la combinaison des deux sociétés, contre "seulement" 17% pour AstraZeneca.

Autre motif d'inquiétude, une opération transatlantique, qui permettrait de créer le premier laboratoire mondial en termes de chiffre d'affaires (107 milliards de dollars) présenterait des risques d'exécution, et d'importantes synergies seraient nécessaires pour compenser la dilution liée aux produits de BMS, toujours selon le broker.

Les analystes estiment que malgré une bonne complémentarité au niveau des produits, sauf en cancer/immuno-oncologie, les investisseurs pourraient ne pas comprendre la logique d'une telle transaction, ce qui explique la forte baisse du titre hier, car la nouvelle entité aurait un profil de croissance des ventes atone au cours des prochaines années et perdrait son statut de société de croissance.

Oddo BHF reste toutefois à surperformance sur le titre AstraZeneca, avec une cible de cours de 16 500 pence.