L'avion 777 d'Air India fait demi-tour après une chute de la pression d'huile moteur, selon les autorités de régulation

Un Boeing 777 d'Air India a dû faire demi-tour après qu'une baisse de la pression d'huile a contraint les pilotes à couper l'un des moteurs de l'appareil, a déclaré lundi l'autorité indienne de régulation de l'aviation.

L'avion, qui se dirigeait vers la capitale financière de l'Inde, Mumbai, a atterri en toute sécurité à Delhi et l'incident fera l'objet d'une enquête, a déclaré la direction générale de l'aviation civile (DGCA) dans un communiqué. Les avions modernes sont conçus pour voler et atterrir en toute sécurité sur un seul moteur, si nécessaire. Air India a fait l'objet d'un examen minutieux cette année après l' accident d'un Boeing Dreamliner le 12 juin, qui a fait 260 morts. La DGCA a signalé de nombreux manquements en matière de sécurité au sein de la compagnie aérienne, qui appartenait auparavant au gouvernement jusqu'en 2022. Une enquête menée par Air India sur les raisons pour lesquelles l'un de ses avions a effectué des vols commerciaux sans permis de navigabilité a révélé des "défaillances systémiques", la compagnie aérienne admettant qu'elle devait faire mieux en matière de conformité, a rapporté Reuters au début du mois.

Lundi, les pilotes ont observé une faible pression d'huile moteur sur le moteur droit du B777-300ER lors de la rentrée des volets après le décollage. La pression est tombée à zéro peu après, et l'équipage a coupé le moteur et fait demi-tour conformément à la procédure, a déclaré la DGCA.

"Air India regrette sincèrement les désagréments causés par cette situation imprévue. L'avion subit les vérifications nécessaires", a déclaré un porte-parole d'Air India dans un communiqué. L'avion a 15 ans et a volé vers des destinations telles que Vienne, Vancouver et Chicago, selon Flightradar24. Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur l'incident.