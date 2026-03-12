 Aller au contenu principal
L'aversion au risque domine en Europe au 13e jour de guerre en Iran
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 09:42

Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse jeudi, toujours affectées par les tensions géopolitiques qui relèguent au second plan l'avalanche des résultats de sociétés du jour.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,56% à 8.000 points vers 08h30 GMT, après déjà un repli la veille. À Londres, le FTSE 100

.FTSE cède 0,61% et à Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 0,32%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 0,41% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,52%. Le Stoxx 600 .STOXX décline de 0,42%, affecté principalement par le repli du compartiment de la finance (-0,86%) et de la consommation (-0,83%), sensibles à une dégradation de la conjoncture.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,75% pour le Dow Jones .DJI , de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,61% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance en dents de scie.

Signe de la nervosité ambiante, l'indice de la volatilité, tant à Wall Street que sur l'Euro Stoxx 50 .V2TX , reste à des niveaux élevés, autour des 25 points.

Parallèlement, le pétrole Brent, référence en la matière, est repassé en séance au-dessus de la barre des 100 dollars, malgré la proposition de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de débloquer 400 millions de barils de pétrole pour contenir la flambée des prix de l'énergie.

De fait, au 13e jour de guerre en Iran, le conflit continue de faire rage, menaçant un peu plus de paralyser le commerce mondial de l'énergie et de provoquer un choc des prix.

Des bateaux iraniens chargés d'explosifs semblent avoir attaqué deux pétroliers dans les eaux irakiennes, les incendiant et tuant un membre d'équipage mercredi, après que des projectiles ont touché quatre navires dans les eaux du Golfe, selon des entreprises spécialisées dans la sécurité portuaire et maritime et dans la gestion des risques.

Cela contraste avec la dernière affirmation du président Donald Trump selon laquelle les Etats-Unis ont déjà gagné la guerre.

Les analystes d'ING notent jeudi qu'aucun signe de désescalade n'est visible dans le Golfe et que, par conséquent, les perturbations des flux pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz ne semblent pas près de s'arrêter.

Sur les marchés financiers, le dollar s'affermit, les rendements obligataires se tendent et l'or s'apprécie, dans un contexte d'aversion au risque.

Les résultats des sociétés passent dans ce contexte au second plan, même si certains offrent un peu de soutien aux actions.

A Paris JCDecaux JCDX.PA grimpe de 5,39% après avoir déclaré ne pas observer à ce jour d'impact important concernant le conflit au Moyen-Orient, tout en annonçant viser pour le premier trimestre une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 5%. Maurel & Prom MAUP.PA prend 2,06% après ses résultats.

A Francfort, Zalando bondit de 8,2% après avoir dit viser un bénéfice 2026 en hausse sur un an. RWE RWEG.DE (+1%) est également bien orienté, le premier producteur d'électricité d'Allemagne ayant annoncé son intention de se renforcer aux Etats-Unis. Daimler Truck DTGGe.DE , qui a annoncé prévoir une marge bénéficiaire globalement stable, prend 1,30%.

Côté baisse, BMW BMWG.DE souffre (-2,44%) après avoir dit prévoir un recul de son bénéfice pour cette année en raison de l'impact des droits de douane. Deutsche Bank DBKGn.DE recule de 1,1% après ses résultats.

A Zurich, Swiss Life SLHN.S cède 3,39% alors que le bénéfice net annuel de l'assureur a diminué.

A Milan, Leonardo LDOF.MI bondit de 5,23%, le groupe de défense italien visant une forte croissance en 2026.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BMW
80,160 EUR XETRA -0,82%
CAC 40
8 008,89 Pts Euronext Paris -0,41%
DAIMLER TR HLDG
43,000 EUR XETRA +2,38%
DAX
23 617,06 Pts XETRA -0,10%
DEUTSCHE BANK
26,180 EUR XETRA -3,52%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 417,27 Pts Index Ex -0,61%
EURO STOXX 50
5 771,23 Pts DJ STOXX -0,40%
FTSE 100
10 324,92 Pts FTSE Indices -0,28%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
Pts FTSE Indices 0,00%
JCDECAUX
18,530 EUR Euronext Paris +12,17%
LEONARDO
65,840 EUR MIL +8,93%
MAUREL & PROM
10,300 EUR Euronext Paris +3,78%
NASDAQ Composite
22 716,13 Pts Index Ex +0,08%
Pétrole Brent
96,58 USD Ice Europ +3,15%
Pétrole WTI
91,42 USD Ice Europ +2,85%
RWE
55,220 EUR XETRA +3,14%
S&P 500 INDEX
6 775,80 Pts CBOE -0,08%
STOXX Europe 600
601,11 Pts DJ STOXX -0,24%
STOXX Europe 600 Banks
341,47 Pts DJ STOXX -2,01%
SWISS LIFE HLDG
809,800 CHF Swiss EBS Stocks -2,76%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
