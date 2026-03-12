Le logo de la Deutsche Bank à Bruxelles

Quatre anciens employés de ‌Deutsche Bank (DB) réclament plus de 600 millions de livres sterling (695,36 millions ​d'euros) de dommages-intérêts au plus grand groupe bancaire allemand, a-t-il déclaré dans son rapport annuel jeudi, dans une affaire impliquant son concurrent italien Monte ​dei Paschi (MPS) .

Les plaintes, déposées devant les tribunaux anglais, sont "sans fondement", a déclaré Deutsche Bank.

Les poursuites ​judiciaires sont connues, mais le montant ⁠des dommages-intérêts réclamés n'a pas encore été rendu public.

L'affaire trouve son ‌origine dans des transactions conclues en 2008 entre Deutsche Bank et MPS et qui ont initialement conduit à la ​condamnation des banquiers et ‌du groupe allemand en Italie, pour avoir collaboré avec ⁠son concurrent local afin de dissimuler des pertes.

Les condamnations prononcées à l'encontre de Deutsche Bank et des banquiers ont été annulées en 2022, mais ⁠ces derniers poursuivent ‌désormais l'entreprise pour avoir porté atteinte à leur réputation ⁠en leur faisant porter la responsabilité de ces transactions.

La somme réclamée ‌s'ajoute aux 152 millions d'euros réclamés par un cinquième banquier ⁠devant un tribunal de Francfort dans le cadre d'une ⁠affaire ouverte en ‌2024 et qui devrait être jugée plus tard cette année.

Deutsche Bank "se défendra ​vigoureusement contre eux, notamment en contestant ‌les pertes présumées exagérées et irréalistes qui leur sont imputées", a déclaré le groupe.

L'année 2025 ​a par ailleurs été la plus rentable du prêteur depuis 2007, selon le rapport, entraînant une augmentation du salaire du président ⁠du directoire Christian Sewing, estimé à 10,5 millions d'euros l'année dernière, contre 9,75 millions pour 2024.

DB prévoit également une augmentation de son chiffre d'affaires à environ 33 milliards d'euros cette année, contre 32,1 milliards en 2025.

(Rédigé par Tom Sims et Matthias Inverardi; version française Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)