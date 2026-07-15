L'avenir de Thames Water au Royaume-Uni dépend du nouveau Premier ministre, déclare son directeur général

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* Thames Water sera à court de liquidités au quatrième trimestre

* Les créanciers sont prêts à apporter davantage de liquidités

* Tout nouvel investissement dépendra de l'approche du nouveau Premier ministre, M. Burnham

* Burnham a déjà déclaré que Thames devrait être une entreprise publique

(Refonte du texte avec des commentaires du directeur général tout au long de l'article) par Sarah Young

L'avenir de Thames Water dépend désormais du futur Premier ministre britannique Andy Burnham, l'entreprise de services publics devant se retrouver à court de liquidités d'ici novembre à moins que ses créanciers ne lui apportent de nouveaux financements, a déclaré mercredi son directeur général.

Le directeur général Chris Weston a déclaré à Reuters qu’un groupe de créanciers souhaitant acquérir Thames Water était disposé à apporter des fonds supplémentaires pour aider l’entreprise à éviter une crise de liquidités, mais qu’il souhaitait obtenir des éclaircissements sur la position du nouveau gouvernement avant de s’engager davantage.

"Les créanciers veulent connaître l’avis du nouveau gouvernement avant d’aller plus loin", a déclaré mercredi le directeur général Chris Weston à Reuters.

Burnham, qui deviendra dans quelques jours le nouveau Premier ministre britannique , a déjà déclaré qu’il estimait que la propriété publique constituait la meilleure option pour Thames Water, ce qui renforce la probabilité d’une nationalisation de la plus grande compagnie des eaux du pays.

Un groupe de créanciers de premier plan, comprenant notamment Invesco, Elliott Management et Silver Point Capital, s’efforce depuis des mois d’obtenir le soutien du gouvernement pour un plan de sauvetage visant à maintenir la société dans le secteur privé.

Sans un plan de sauvetage soutenu par les créanciers, Thames Water pourrait être placée sous le régime d’administration spéciale du gouvernement, une forme de nationalisation temporaire.

UNE DETTE QUI EXPLOSE

Thames Water, qui dessert 16 millions de clients, est devenue un symbole d’échec dans le secteur britannique de l’eau privatisé, accusée de polluer les rivières avec des eaux usées en raison d’infrastructures vieillissantes , alors qu’ellecroule sousune dette de20 milliards de livres sterling.

Un passage à la propriété publique pourrait s’avérer coûteux pour le gouvernement, risquant d’alourdir les finances publiques britanniques déjà mises à rude épreuve par la dette de Thames Water et d’entraîner des pertes pour les investisseurs. Une telle issue pourrait également entraver les efforts de Burnham pour attirer les investissements et stimuler la croissance économique.

M. Weston a déclaré que l’accord de sauvetage conclu avec les créanciers restait une option viable, bien que les discussions durent depuis un an, soit bien plus longtemps que ce que tout le monde avait prévu.

"Cela peut tout à fait déboucher sur une solution dictée par le marché", a-t-il déclaré.

"Je pense que tant que tout le monde aura confiance dans l’avancement du processus, les liquidités ne manqueront pas."

Lors de la publication de ses résultats mercredi, Thames Water a indiqué que ses performances s’amélioraient. La pollution par les eaux usées a baissé de 18% au cours des 12 mois clos fin mars, et son bénéfice sous-jacent après impôts s’est établi à 204 millions de livres sterling, contre 13 millions l’année dernière.